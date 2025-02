"Pensaba que la Liga estaría más ajustada, no esperaba tanta ventaja"

El Vetusta, filial del Oviedo, es el equipo que más victorias seguidas lleva esta temporada en todo el fútbol español. El conjunto B de los azules amarra ya doce triunfos consecutivos y encara la recta final de la competición como líderes de la Tercera Federación, a diez puntos de sus perseguidores, el Caudal. Roberto Aguirre, técnico del Vetusta, se sienta con LA NUEVA ESPAÑA para analizar el campeonato de sus futbolistas tras firmar con el conjunto azul a finales de la temporada pasada, en un movimiento a la desesperada para tratar de salvar el descenso de Segunda Federación, algo que no se pudo conseguir.

Vaya temporada están haciendo. Doce victorias seguidas y a diez puntos del segundo clasificado.

Estamos disfrutando del día a día porque las cosas están saliendo bien. El equipo está muy bien y, bueno, tenemos ganas de seguir en esta línea.

¿Hay bromas en el vestuario de hasta cuántas van a llegar?

No se habla mucho del número de victorias. Yo creo que se disfruta mucho cada triunfo y se celebra. Pero la verdad es que luego durante la semana no escucho nada sobre el tema.

Cuando firmó la temporada pasada estaban en otra categoría pero, una vez asumido el descenso, ¿se imaginaba que les iría tan bien?

Hombre, era optimista, pero sí es verdad que pensaba que iba a estar todo mucho más ajustado. Veía al equipo entre el grupo de cabeza, pero no en el papel de líder con tanta ventaja a estas alturas.

Como cualquier filial tienen ese hándicap de que muchos chicos salten al primer equipo cada jornada.

Sí, la condición de filial supone un marco diferente. Al final, dependes del primer equipo y quizás vives semana a semana con una perspectiva más amplia. Sabes que hay chicos que pueden incorporarse al primer equipo por diferentes circunstancias. De todas maneras, lo estamos llevando muy bien, somos una plantilla amplia y lo estamos disfrutando. Aunque pueda parecer más incómodo en algunos momentos, internamente se funciona muy bien con esos cambios que pueden afectar a los jugadores.

La clave pasa por tener una plantilla muy amplia.

Sí, la verdad es que creo que tenemos una plantilla muy igualada. Juegue quien juegue, el nivel del equipo se mantiene.

¿Qué tal la relación con Calleja? ¿Tienen problemas cuando llama a algún jugador?

No, todo está muy coordinado y hay una buena organización interna. Eso hace que todo fluya de manera óptima y, por ese lado, no hay ningún inconveniente. Al contrario, nosotros, como filial, estamos muy contentos de que los chicos estén en la dinámica del primer equipo. Es algo natural y, a nivel de estímulo, refuerza mucho ver a compañeros subiendo. Con lo cual, estamos encantados.

¿Alguna vez ha habido alguna convocatoria que les haya generado algún malestar?

No, no. La verdad es que cualquier baja que se produzca porque un jugador se incorpora al primer equipo siempre la afrontamos con alternativas de recambio. Al final, la prioridad es el primer equipo y sus necesidades. Nosotros estamos al servicio de lo que nos pidan y siempre con la satisfacción de colaborar.

¿Crees que influye positivamente en los jugadores y en el desempeño del Vetusta ese deseo de los chicos de llegar al primer equipo?

Son jugadores que, al final, tienen ese objetivo. Son muy jóvenes, ahora mismo la mayoría tienen 23 años o menos. Cualquiera de ellos puede aspirar a dar el salto por edad y proyección, y su objetivo es ese. Viven con esa ilusión y creo que hemos conseguido que eso no les distraiga de la exigencia del Vetusta. Hemos logrado que la ilusión por llegar algún día al primer equipo sea la misma que mantienen dentro de la competición. El equipo va muy parejo y eso se nota en el rendimiento. Siempre están con un nivel de motivación muy alto y también son conscientes de que, cuanto mejor lo hagan en el filial, más serán valorados.

El equipo marcha a la perfección, pero hay dos nombres propios que destacan y no han salido de la cantera: Narváez y Joaquín Delgado.

Narváez está en la dinámica del primer equipo, entrena con ellos, es como el tercer portero del Oviedo y luego compite con nosotros. Nos está dando mucho nivel en la portería, es un gran portero y creo que nos está aportando mucho. Quiero destacar también la labor de Víctor Egboh, que cuando ha tenido que jugar lo ha hecho perfecto. Joaquín ha sido una incorporación importante. Venía de hacer muchos goles en la tercera andaluza y ha necesitado tiempo de adaptación. Es un especialista del gol, con muy buenos recursos, especialmente en el área rival. Ambos tienen en común esa motivación y esas ganas de hacerlo bien.

En los filiales suele haber una o dos figuras que destacan sobre el resto. ¿Quién diría que tiene más papeletas para estar el año que viene en el primer equipo?

No me atrevo a personalizar porque eso depende de muchas circunstancias. Hay mucha igualdad en el filial y cada uno tiene su perfil. Dependerá de las necesidades del primer equipo.

¿Se ve Roberto Aguirre entrenando al Vetusta en Segunda Federación?

Es un tema en el que no he pensado todavía. Estoy viviendo con mucha satisfacción el momento del equipo. Sabemos que no se ha conseguido nada aún, que queda mucho por delante, y estamos muy centrados en lo que resta de temporada.

¿Le gustaría llegar a entrenar al primer equipo?

No lo pienso porque tampoco es un tema que tenga a mi alcance. Como entrenador me obsesiona mucho el día a día. Estoy muy feliz entrenando al Vetusta y lo que sí me gustaría es seguir entrenando a este gran filial.

