El gran cazatalentos azul: Pancho Ruiz, histórico ojeador del Oviedo, rememora cómo descubrió a joyas como Cazorla, Mata o Michu

¿Qué tienen en común Santi Cazorla, estrella del Real Oviedo, con Jony, uno de los jugadores más queridos por El Molinón? La respuesta la tiene Francisco Ruiz, conocido dentro del mundo del fútbol como Pancho. Durante años fue el encargado de reclutar jóvenes talentos para la cantera carbayona. Ahora, ya retirado, repasa miles de recuerdos de los jugadores que pasaron por su manos y viajes, como los que hacían al Torneo de Brunete, de los que guarda un especial cariño. Por sus manos pasaron nombres ilustres como Michu o Juan Mata. Además de otros talentos que, por desgracia, se quedaron por el camino. Pero si tiene que quedarse con alguien, es con el mago de Llanera. "Desde el primer día que lo vi me enamoró", recuerda.

El gran cazatalentos azul

Su rutina de trabajo era intensa, pero, según explica, muy satisfactoria. Lo días que había partidos de fútbol cogía su coche y echaba gran parte de la jornada fuera de casa. Desde las 10 horas de la mañana hasta bien entrada la noche. De partido en partido, en busca de los mayores diamantes del fútbol asturiano. Por ejemplo, un día iba a Cangas del Narcea. Allí veía un encuentro y, con el paso de las horas, iba asistiendo a partidos cada vez más cerca de Oviedo, su lugar de residencia. Junto a él llevaba una libreta en la que apuntaba el dorsal del niño que veía con más cualidades. No se preocupaba en exceso por el físico. "Ganamos dos Eurocopas y un Mundial con un equipo de bajitos", apunta. Lo importante era lo que hacían con la pelota. Y, en eso, un nombre como el de Cazorla tiene que salir a la luz.

"Me enamoró desde el primer minuto. Estaba en el Covadonga y fui a verlo varias veces. Era como una pulga. De aquella ya no se sabía si era zurdo o diestro. Me acabé enterando por los penaltis, que los tiraba con la pierna derecha", cuenta Pancho sobre Cazorla, su gran descubrimiento. De hecho, a día de hoy aún guardan una gran relación. Prueba de ello fue que ambos coincidieron en la última concentración azul en Pinatar, donde pudieron volver a verse. "Me lo llevé cuando tenía alrededor de nueve años, sobre 1992", recuerda. Junto a él también se llevó a Juan Mata, que posteriormente se iría a las filas del Real Madrid.

Bajo sus manos también defendió la camiseta del Oviedo Jony Rodríguez, que luego se convertiría en una estrella del Sporting. "Tuve que ir hasta Cangas del Narcea a buscarlo. Me costó muchos triunfos traerlo, porque el Oviedo en aquella época no estaba muy boyante. La familia quería que viniese, pero, lógicamente, nos pedía que nos hiciésemos cargo del transporte. Fue difícil convencer a la directiva de que valía la pena el esfuerzo", comenta. Además, junto al extremo cangués, que de aquella era cadete, se trajo también a dos juveniles del club, para facilitar la salida. "Era un jugador diferencial", señala. Tanto era su potencial que, posteriormente, el Barcelona lo reclutó para sus categorías inferiores.

Otro de los nombres que llevó a defender la camiseta del Oviedo fue Michu. "Lo vi cuando estaba en el colegio Santa María del Naranco, cuando tenía 10 años. De aquella ya tenía alma de delantero, aunque de aquella jugaba más como 10", recuerda Pancho. Su hermano, Hernán Pérez, actual seleccionador de España sub-17, ya estaba en el club, lo que facilitó la operación. Luego Michu acabó siendo internacional, convirtiéndose en un icono de Premier gracias a sus goles con el Swansea y ahora es el ídolo de Haaland, uno de los mejores jugadores del planeta.

Pancho también palabras cariñosas para nombres como David Lombán, que jugó en Primera División con el Valencia y el Granada, y de un niño que no llegó a las mismas cotas, pero que era uno de los grandes diamantes que tuvo el fútbol asturiano: Jairo. Varias lesiones en los ligamentos cruzados lastraron su potencial, aunque consiguió jugar en equipos como el Alavés, el Zamora y el Avilés.

Ahora parece complicado que Asturias coseche talentos como los que detectó Pancho. Actualmente tan solo hay tres jugadores asturianos en Primera División, Gragera, Pedro Díaz y Diego López, y únicamente el de Turón está teniendo un papel reseñable en su equipo, el Valencia. Lejos queda la época en la que el propio Cazorla, Villa o Juan Mata se peleaban por hacerse un hueco con la absoluta, aunque el ovetense cree que "esto va por rachas". "Ahora estamos mal, es una realidad, pero volveremos a estar arriba. Asturias siempre ha sido una gran cuna de talento", asegura. Ahora el propio Pancho también se pasa mucho tiempo por los campos, pero ya como afición, porque su amor por el fútbol no le permite estar lejos de un balón. A ver si sus ojos vuelven a ver futbolistas como Cazorla, Michu o Jony.

