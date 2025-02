Tropiezos de los de arriba y una oportunidad golosa: así se pondría el Oviedo en la tabla si derrota al Eldense

Evidentemente, ninguno de estos cálculos pasa por el vestuario del Oviedo, la calculadora de momento se reserva para los aficionados, y ha sido Calleja el primero esta semana en encabezar el discurso de que no hay que mostrar el mayor síntoma de relajación a pesar de lo que diga la clasificación. "No será sencillo, es el mensaje que nos tiene que quedar claro a todos a estas alturas. En Segunda, todos los partidos son difíciles y no hay mucha diferencia entre una plantilla y otra. En esta categoría es complicado ganar sobrado. Espero un partido en el que nos pongan en muchos problemas y en el que intenten aprovecharse de las contras. Por todo ello, espero que mi equipo lleve la iniciativa y que juguemos en campo contrario", ha analizado el entrenador esta semana.

Con un horario incómodo para la afición pero con una oportunidad de oro para seguir escalando en la tabla, así se presenta el choque ante el Eldense de esta tarde en el Carlos Tartiere. Ganar significaría la mejor forma de alimentar la ilusión entre la hinchada y de preparar la cita de la semana que viene, otra vez con el apoyo del Carlos Tartiere, ante el Albacete en otra jornada que vuelve a deparar algunos duelos entre los equipos de arriba.