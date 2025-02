Calleja, sobre la polémica arbitral: “He hablado con el árbitro y tiene un punto de vista diferente al mío”

Javi Calleja analizó un partido marcado por la polémica arbitral en ese penalti no señalado por Arcediano Monescillo.

La jugada polémica. “Para mí es penalti. Ya he hablado con él y tiene un punto de vista diferente al mío. Estoy muy a favor de que un árbitro que ha tomado una decisión en directo pueda valorarlo en directo que una imagen de televisión que es irreal. Para mí, es penalti clarísimo. Le he hecho ver que no es así, ya se vio en directo. Una disputa,m Colombatto da eñl balón y la jugada sigue y acaba en un penalti muy claro. No quiero hablar más de los árbitros”.

Qué le dice el árbitro. “Él ve un contacto de Colombatto con el rival y cree que es suficiente para pitar la falta que se le había pasado en directo. Él al verla piensa que es falta clara para pitar”.

Errores de los colegiados. “Pienso en nosotros: contra todos y contra todos. Si nos ponen obstáculos, superarlos y luchar contra quién haga falta. Cuando peleas y no tiras la toalla consigues el premio”.

Perfil bajo con los arbitrajes del club. “Con nuestra gente somos los que más enfadados estamos, pero por mucho que hablemos no sirva para nada. Es perjudicial hablar de los árbitros”.

La lectura del choque. “Desde el principio hemos ido a ganar, lo hemos intentado de todas las maneras, con fluidez, con posesión que llevábamos a ters cuartos, con muchos centros y córners y nos ha faltado el gol, lo más importante”.

Dos partes. “En la primera, la circulación era más rápida, encontrábamos bien la espalda de sus cmedios y llegábamos a tres cuartos, pero ahí no pudimos marcar. Fue una gran primera parte sin premio. En la segunda nos faltó calidad en la fase ofensiva, llegamos con más prisa, más directos. Con Paraschiv intentamos con balones al área pero no hemos sacado muchos. Hemos tenido nuestros momentos, pero hay que andar muy fino para marcar”.

Los cambios. “Con Paraschiv tratamos de cargar el área, pero nos ha faltado llegar mejor a campo contrario, jugar más rápido de lado a lado. Y hemos metido más cambios, gente que viene de lesión y se nota que llevan tiempo parados. No ha sido la energía que buscábamos. Es muy importante recuperar a todos los jugadores y que recuperen el nivel de la temporada. Son necesarios para lo que queda de temporada”.