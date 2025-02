El Oviedo ha jugado en 16 ocasiones dos partidos seguidos en casa desde el último ascenso: ¿En cuántas ha logrado el pleno?

Suele repetirse todos los años. Cuando el calendario da un respiro y ofrece dos partidos seguidos en casa, la mente del aficionado –y no solo de él– echa a volar y se oye eso de "si el Oviedo gana los dos próximos partidos en casa…". Y aunque la Segunda es tan traicionera que alejarse del semana a semana suele traer disgustos, es inevitable pensar que al calor del Tartiere las cosas siempre son más sencillas. Pero los más realistas, los que no se fían de una categoría tan peligrosa, subrayan la dificultad de sumar dos triunfos consecutivos, aunque sea con el viento a favor de la hinchada. Y las estadísticas se encargan de dales la razón.

Desde el regreso a Segunda de 2015, el Oviedo se ha encontrado con la actual situación, un doble enfrentamiento en el Tartiere, en 16 ocasiones. Y solo fue capaz de quedarse con los seis puntos en cuatro de ellas. Ese dato ya advierte sobre la dificultad de la empresa. Ahí va otro aún más llamativo: la media de puntos del Oviedo en esas 16 experiencias es de 3,5 puntos de 6 en juego. Es decir, el promedio no alcanza siquiera a victoria y empate, como se puede apreciar en la tabla que acompaña a esta información. Por eso, muchos no se fían de las visitas de Eldense y Albacete que, aunque no atraviesan una situación boyante en la tabla, sí han demostrado saber competir contra los de arriba. Sin ir más lejos, el Oviedo no fue capaz de ganarles en la primera vuelta: 1-1 en Elda y 2-2 en el Belmonte.

Ahora, los azules se encomiendan a los cuatro ejemplos con 6 de 6 para asaltar el más ambicioso de los objetivos, el que habla de pelear por el ascenso directo. Pueden los de Calleja seguir los pasos del Oviedo de Fernando Hierro, que en la temporada 2016/17 encadenó los triunfos ante el Elche (2-1) y el Valladolid (1-0) en las jornadas 21.ª y 22.ª: el impulso le valió para crecer del 13.º al 6º en la tabla.

El siguiente ejemplo se vio en la 18/19, con Anquela a los mandos, y tuvo como primera víctima al Sporting, 2-1 en la 14.ª jornada con goles de Ibra y Alanís, y gozó de continuidad ante el Reus, 3-0 en la 15.ª. Los carbayones pasaron del 12.º al 10.º puesto.

El tercer precedente exitoso se sitúa en las jornadas 38.ª y 39.ª de la 20/21, con Ziganda a los mandos en una campaña que encaraba su final sin pena ni gloria. Se ganó 2-1 al Sabadell y 1-0 al Málaga para pasar del 14.º al 10.º, aunque prácticamente sin opciones ya de play-off.

En la 22/23 se vio el último ejemplo redondo, con el Oviedo de Cervera con un ritmo al alza, durante el que acabó con la resistencia de Ponferradina (3-2) y Zaragoza (2-1) en las fechas 38.ª y 39.ª. La escalada del décimo puesto al octavo sería insuficiente por colarse en la promoción de ascenso.

Esta misma temporada, el Oviedo ya ha encarado este reto. Y no salió bien: derrota ante el Córdoba (2-3) y empate en el derbi frente al Sporting (1-1).

