El veredicto de dos árbitros internacionales sobre la polémica del Oviedo-Eldense: "Lo llamativo es que el árbitro haga la sugerencia"

El Oviedo-Eldense se cerró con una de las acciones polémicas más comentadas en lo que va de campeonato, una que ha disparado el malestar del oviedismo y ante la que Javi Calleja resaltó que “es penalti clarísimo y así se lo he hecho ver al árbitro”. La polémica se inicia con un centro de Hassan que impacta en la mano abierta de Marc Mateu. Arcediano Monescillo, colegiado principal, no la señala pero es instado por el VAR para revisar la acción. Frente a la pantalla, el árbitro reconoce la infracción pero pide que le enseñen el inicio de la jugada, en la que Colombatto pugna con Diego Méndez por el balón. Y decide señalar falta del argentino.

Los audios del VAR publicados por la Federación revelan que fue el propio Arcediano Monescillo y no López Toca desde el videoarbitraje el que pidió motu proprio que le enseñaran el inicio de la acción. Es decir, el videarbitraje insta al colegiado a ver la acción de la mano, pero es Arcediano Monescillo el que, tras aceptar que hay una mano punible, pide que le muestren la acción de Colombatto para, una vez vista de nuevo, pitar falta previa a la acción del penalti.

LA NUEVA ESPAÑA se ha puesto en contacto con dos excolegiados internacionales como César Muñiz e Iturralde González para que muestren su opinión sobre la jugada y la aplicación del protocolo VAR.

La opinión de César Muñiz: "Siempre hay que ir a la acción previa"

“Cuando el VAR analiza un penalti o un gol antes de ver esa jugada siempre hay que ir a la APP, cuando recupera ese equipo el balón, para comprobar que no haya ninguna falta. En este caso, el árbitro tira de experiencia, valora si hay mano pero tiene que volver a atrás para ver el inicio de la recuperación del balón”.

“Normalmente eso lo dirige el del VAR- Arcediano Monescillo se adelanta para ver la secuencia, que tiene que hacerlo porque es el protocolo que marca el VAR. En vez del árbitro tendría que haber sido el VAR el que instara a analizar la APP y el punto de contacto en la recuperación del balón. Y el árbitro ya valora si es falta o no”.

“El protocolo indica que con gol o penalti, incluso una roja, siempre hay que ver el inicio de la APP. Es fundamental. Lo hace el del VAR, no el árbitro, pero esta vez se adelanta el colegiado. Es llamativo que sea el árbitro el que haga la sugerencia, que tiene que ser del VAR”.

La opinión de Iturralde González: "El árbitro se adelanta al VAR"

“El árbitro ve que hay una duda y se adelanta al del VAR, porque el VAR también analiza el inicio de la jugada. Cuando el VAR llama a un árbitro es porque ha analizado todo, desde el principio hasta el final. Es lógico que empiecen por el final, por el posible penalti, porque si no lo hay no se puede pitar la falta previa ya que el VAR no entra para faltas”.

“Por eso no lo dicen del VAR: ‘Ven a ver la falta previa’. Una vez que has visto lo que el VAR te deja revisar, vas al origen de la jugada. Pero el VAR no te puede decir: “hay un penalti pero primero hay una falta, analiza primero la falta...’”.

