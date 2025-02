Un Oviedo muy plano: el análisis del Oviedo-Eldense

Los resultados del fin de semana hacían al Oviedo tener una gran ocasión para colocarse en las posiciones más altas, además viendo la enjundia de los rivales, ambos en casa en esta semana, daban para ilusionarse… Si fuéramos otro equipo. Porque sabemos lo que nos suele pasar en estas coyunturas.

La chuza que cayó antes del encuentro y la hora y el día no pudieron con una afición entregada que animó desde el minuto 1 a un equipo azul con un control total y absoluto del partido, pero quizá con una circulación excesivamente lenta entre unos espesos centrales, que facilitaba las basculaciones defensivas del Eldense, un equipo ordenado que no se equivocó atrás en todo el partido, vinieron a por el 0-0 y salieron con su preciado botín.

En la primera parte solo se salva algún chispazo de Paulino y algún desborde de Nacho Vidal, el mejor del partido, el único que parecía meter otra marcha e intensidad en acciones ofensivas. Los centros lejanos ante una defensa de hastasiete jugadores que poblaban el área rival en esas acciones, eran centros insulsos que no encontraban rematador ni te hacían generar ninguna segunda jugada.

Quizá por ello en la segunda parte el míster decidido meter a un segundo punta, Paraschiv, para fijar a sus centrales, y poder ganar en centros laterales primeras o segundas acciones, pero el equipo se hizo demasiado previsible y no consiguió derribar el muro del rival ni una sola vez. Con la salida Hassan hubo algo de desborde y desbarajuste, incluso un posible penalti en una jugada de esas de VAR que no hacen más que hacer del fútbol un deporte mucho peor al de ayer. Un invento que vino para poner fin a las injusticias manifiestas y que lo único que consiguió es hacer que nadie entienda que se pita ni porqué, con una moneda a cara o cruz la gente estaría más contenta, por lo menos no te sientes perjudicado por un señor sentado delante de una tele. Y así acabo el partido, con un quiero y no puedo oviedista, con córners y faltas laterales como únicas ocasiones de hacer el gol, pero sin el juego ni la velocidad necesaria para crear ocasiones.

Este Oviedo da la sensación de encontrarse infinitamente más cómodo jugando contra equipos de arriba, que tienen el balón y proponen con él, y dejan espacios para jugar, que contra equipos de la parte baja de la tabla, que simplemente nos compiten acumulando gente atrás y estando ordenados. Las pocas buenas noticias fueron las participaciones de Seoane, Hassan y Cazorla, jugadores destinados a ser muy importantes y que necesitan el ritmo de competición desde ya.

Y el domingo viene el Albacete, en otro partido seguramente similar, donde esperemos estar más rápidos en circulaciones y más acertados en metros finales, para poder llevarnos los tres puntos que nos hagan seguir en la lucha, que esto es muy largo.

¡Hala Oviedo!

