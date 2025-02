¿Por qué el VAR le enseñó primero la mano al árbitro del Oviedo-Eldense? Iturralde y César Muñiz explican cómo se aplicó el VAR

La polémica por la decisión de no señalar penalti por la mano de Mateu aumentó de forma notable cuando la Federación hizo públicos los audios del VAR, ya se desvela que es el propio Arcediano Monescillo, colegiado principal, el que solicita al VAR que le repita el inicio de la jugada y no lo hace López Toca, al frente del videoarbitraje. LA NUEVA ESPAÑA se ha puesto en contacto con dos exárbitros internacionales como César Muñiz e Iturralde González para explicar si fue correcto la aplicación del protocolo VAR.

Para César Muñiz, el análisis de la acción de Colombatto debe ser incluido dentro de la revisión de la acción, aunque muestra su sorpresa el asturiano con que la petición surgiera del colegiado principal. "El protocolo indica que con gol o penalti, incluso una roja, hay que ver el inicio de la APP (‘atacking possession phase’). Es fundamental. Lo hace el del VAR, no el árbitro, pero esta vez se adelanta el colegiado. Es llamativo que sea el árbitro el que haga la sugerencia, que tiene que ser del VAR", señala Muñiz; "en este caso, creo que el árbitro tira de experiencia, valora si hay mano, pero tiene que volver atrás para ver el inicio de la recuperación del balón. En vez del árbitro tendría que haber sido el VAR el que instara a analizar la APP y el punto de contacto en la recuperación del balón".

Otro detalle que creó dudas en los aficionados, incluso en los futbolistas, fue el hecho de que el VAR le mostrara primero la jugada de la mano al colegiado, en lugar de enseñarle antes la posible falta de Colombatto. Para muchos, síntoma de que el VAR no quería entrar en esa supuesta falta.

Para Iturralde González, sin embargo, el orden de las acciones sí tiene justificación: "Cuando el VAR llama a un árbitro es porque ha analizado todo, desde el principio hasta el final. Es lógico que empiecen por el final, por el posible penalti, porque si no lo hay no se puede pitar la falta previa ya que el VAR no entra en faltas. Por eso no le dicen: ‘Ven a ver la falta previa’. Una vez que has visto lo que el VAR te deja revisar, vas al origen de la jugada. El árbitro ve que hay una duda y se adelanta al del VAR".

