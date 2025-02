Alemão, sobre la cantidad de faltas sufridas: “Por mucho que lo hablemos, es algo que no va a cambiar”

Alemão ha sido reconocido como el mejor jugador de Segunda División del mes de enero. Además, el delantero azul ha recibido el premio "Mahou Cinco Estrellas" al mejor del Oviedo. Sobre ello, los arbitrajes y la recuperación de los lesionados habló el brasileño en El Requexón.

El partido ante el Eldense. "Es complicado jugar ante equipos que te plantean un partido en bloque bajo. No nos regalaron muchas cosas. Insistimos y peleamos hasta el final para que llegara el gol. Por una decisión arbitral no conseguimos acerca. La mayoría piensa que no fue falta, un lance en el que el árbitro estaba cerca y no pitó. Tras ver la imagen repetida, he visto que Colombatto toca el balón. Pienso que no era falta, así todo, tenemos que fijarnos en lo que debemos hacer en el campo para ganar en la próxima jornada".

Los arbitrajes. "Es jodido tener dos jornadas con acciones así. Es un poco difícil de entender, tenemos muchas jornadas por delante. Dependemos de nosotros mismos, tenemos que estar mejor para conseguir hacer más daño a los rivales y así conseguir los tres puntos".

Las faltas recibidas. "Así es el fútbol. A los delanteros pitan más cosas que para los centrales. Para los centrales son faltas y para los delanteros no. Es así en todos los sitios, en Brasil igual. Estoy tranquilo, aunque hablemos, esto no va a cambiar. Hay que seguir y estar más fuerte en cada jornada".

Los goles. "Estoy contento de conseguir estas marcas. Al principio de la temporada no estuve bien, tardé en conseguir el primer gol. Ahora estoy logrando una buena racha, lo importante es ayudar al equipo y estar más cerca de hacer goles. Mi responsabilidad es la de hacer goles, pero también

Destacado en Segunda. "Para lo bueno y para lo malo, trato de no valorarlo mucho. Hace tiempo que no me ayuda. Tengo que estar fijado en lo que tengo que hacer. Debo estar con la cabeza sana y tranquila. Ir partido a partido y centrarme en estar bien física y mentalmente. Cuando ves mucho la crítica te quedas sin confianza y con los elogios te pueden subir a la cabeza. Me fijo mucho en mis cualidades"

Su evolución. "En la primera temporada tenía muchos retos individuales para poder adaptarme al fútbol de aquí. Tuve un año de mucho aprendizaje. Ahora estoy contento de tener protagonismo".

Cambio individual. "Estoy más fino en lo físico, pero también en lo técnico. Más adaptado al fútbol español, más delgado y adaptado"

Estimación de sus goles. "Siempre tengo en la cabeza marcar gol en el próximo partido, si lo consigo en lo que queda de temporada solo hay que sumar".

Jugar con dos puntas. "Jugué un partido con Fede, luego más veces con Paraschiv. Estoy muy a gusto con cualquiera. Así todo, debemos utilizar más el centro del campo cuando jugamos con dos delanteros y así que nos llegue el balón a los delanteros. Si estamos dos delanteros es para que nos lleguen balones".

La recuperación de los lesionados. "Son tres jugadorazos, no necesito hablar de ellos. Nos dieron mucho, cada vez van a estar mejor y seguro que nos dan mucho en cada jornada".