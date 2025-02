Martín González, el hombre que fichaba en el Oviedo de Carso: “Esta es la mejor plantilla desde el ascenso de 2015; ha gastado dinero, pero lo ha gastado bien”

¿Qué sintió cuando escuchó el "Volveremos" en el Tartiere?

Lo vi por la televisión. Y me llegó adentro. Si sientes el Oviedo y te gusta el fútbol como pasión, es algo precioso. Me recordó a cuando jugamos con Osasuna ante el Sevilla en la UEFA y salió "El Arrebato" a cantar su himno. Fue algo emocionante y eso que éramos el rival.

Ángel Martín González, en su etapa en el Oviedo / LNE

[Ángel Martín González (Madrid, 1964) llegó al Real Oviedo en junio de 2016 para convertirse en el hombre de fútbol del Grupo Carso. Ocupó el puesto de secretario técnico pero actuaba como un director deportivo al uso, con Joaquín del Olmo, asesor mexicano, por encima. Formó un curioso contraste con la gente de Carso (más de exponerse, del show) mientras que Martín González actuaba alejado de los focos. "No me gusta figurar y quizás por eso la gente piensa que soy antipático, pero no lo soy", puntualiza a LA NUEVA ESPAÑA para hablar de su etapa de tres años en el Oviedo y su éxito ahora como encargado de configurar una plantilla, la del Huesca, que ya es la revelación de Segunda.]

¿Tras el 1-0 ante el Espanyol, veía al Oviedo en Primera?

Nunca me fío, la Segunda es terrible, no hay diferencias entre los equipos... Todo depende de los detalles, la atención, la concentración.

Muy diferente el Oviedo de ahora al suyo, ¿no?

Sin estar dentro me faltan elementos, pero la sensación sí es que ahora apuestan de verdad, fuerte, metiendo dinero y con buenos jugadores. Mi percepción es que en cualquier momento el Oviedo va a subir a Primera, tarde o temprano. No sé si este año, el siguiente... Pero están apostando.

Usted llega en junio de 2016. ¿qué recuerda?

Que estaba haciendo las maletas para irme al Almería. Me habían hecho una oferta, la acepté pero me llama el Oviedo y cambio. Me ilusionaba el club y la ciudad. Estaría a 400 kilómetros de la familia en vez de 1.000. Eso fue decisivo.

¿Hierro ya estaba fichado?

No cerrado, pero sí muy avanzado. No participo en esa decisión.

¿Qué opinión guarda del trabajo de Hierro?

Muy positiva. Hicimos una temporada (16/17) más que aceptable, competimos muy bien, estuvimos en una zona bonita, pensando en que podíamos meternos. Fernando lo hizo muy bien. Y en lo personal mi opinión sobre él es excepcional. Es de las mejores personas que he conocido en el mundo del fútbol. Pendiente de cada detalle. Fichabas a un jugador y él era el primero que estaba en el hotel para recibirlo.

¿Qué importancia tenía Calero?

Muy grande. Se le veía que tenía madera, que sabía lo que hacía y que no le temblaba el pulso.

¿Qué Oviedo se encuentra?

Un club que funcionaba bien, no vi nada que me alarmara.

Pero había una estructura mucho más pobre qué ahora. ¿Cómo funcionaban?

El director deportivo era Joaquín (del Olmo) pero respetaba mis decisiones y me daba mucha libertad. Él también tenía sus apuestas, claro. César estaba más dedicado al área institucional, pero me apoyaba mucho en él, porque había sido futbolista.

¿No había nadie más en la secretaría técnica?

En el club, no. Pero yo me apoyaba mucho en dos personas que veían fútbol, viajaban y nos hacían informes. Y nos reuníamos una vez al mes. Gente externa que nos servía de apoyo: Javi Suárez (ahora en el cuerpo técnico del Zaragoza) y Miguel de Hita (actualmente director deportivo del Estepona).

¿Hablaba con Arturo Elías?

No. Cuando vino a ver el derbi le vi, y luego hablé con él por teléfono al irme para agradecerle todo.

Usted tenía otro estilo a la gente de Carso.

En Huesca es igual; debo de llevar dos entrevistas desde que llegué. ¿Sabe lo que pasa? Que como no cuento nada, los periodistas ni me llaman... Es la misma forma de trabajar que he llevado siempre. Prefiero estar en la sombra... De futbolista también era así, de trabajo gris, los titulares para otros.

"Llevo 28 años de director deportivo y nunca he descendido. Llegué a Osasuna, ascendimos y estuvimos 14 años en Primera. En el Zaragoza nos quedamos a tres minutos de subir. En el Oviedo progresamos. Ahora en el Huesca ahí está el trabajo"

Ya se lo dije en su momento: no se vende bien.

Lo sé, lo sé. No vea la de veces que me lo dice mi familia (risas). Llevo 28 años de director deportivo y nunca he descendido. Llegué a Osasuna, ascendimos y estuvimos 14 años en Primera. En el Zaragoza nos quedamos a tres minutos de subir. En el Oviedo progresamos. Ahora en el Huesca ahí está el trabajo. Pero es verdad que se habla más de otros directores deportivos... Es mi forma de ser y estoy orgulloso.

Volvamos al 2016. Su fichaje estrella: Michu.

Es como Cazorla ahora, fue de consenso. ¿Quién se va a negar a que firme Michu con lo que significaba? Hay que quedarse con lo positivo: su llegada nos ilusionó a todos.

En enero firma a Berjón.

Un caso diferente al de Michu porque estaba en un buen momento deportivo. Nos dio un par de temporadas a un nivel altísimo. En casa hacía mucho daño, con ese desborde en banda, había pocos en la categoría como él.

En su día me contó que intentó fichar a Borja Iglesias del Celta.

Sí, claro, me acuerdo de la conversación con su agente: "¿Cómo va a ir Borja a Oviedo con esos dos arriba?". Se refería a Linares y Toché. Es que nos daban mucho. Toché era un espectáculo. He visto pocos delanteros tan eficaces como él, de tener una y meterla. Lo tengo en un altar. Le vi en un Olympiakos-Panathinaikos, metió dos goles y me dejó enamorado.

¿Qué faltó con Hierro?

Era el segundo año desde el ascenso y quizás nos pesó la falta de experiencia.

Anquela.

Una persona sensacional. Y un entrenador top en Segunda. Me había enfrentado a él como jugador y era un peleas. De entrenador, igual. Queríamos que nos imprimiera carácter y conociera la categoría. Fue un acierto, pero nos quedamos a un gol de entrar en el play-off.

"Fabbrini se rompió la rodilla en verano y pidió operarse en Italia, con un "mago", decía él. A los tres meses y medio estaba de vuelta, alucinamos todos. Pero no volvió bien"

Este es mi mercado estival favorito. Le digo la lista de fichajes: Pucko, Valentini, Hidi, Mariga, Yeboah, Fabbrini...

(Interrumpe la lista) Uf, Fabbrini. Un personaje, extrovertido, quizás demasiado, echado pa’alante. Tenía muy buena pinta pero se rompió la rodilla en verano y pidió operarse en Italia, con un "mago", decía él. A los tres meses y medio estaba de vuelta, alucinamos todos porque puedes estar hasta un año parado con esa lesión. Pero nunca volvió a su nivel.

¿Cómo hacían esos fichajes?

Alguno lo conocía bien, como a Mariga, de la etapa en la Real, que era un gran jugador. A Hidi le había visto mucho en la Liga húngara. Pero la mayoría eran ofrecimientos de representantes que analizábamos y nos cuadraba. Luego era una incógnita su aclimatación. Yeboah, por ejemplo, tenía unas condiciones formidables y venía del Leeds, una garantía. Pero no disfrutó con nosotros, ni del fútbol ni de la vida.

En una entrevista a este medio dijo que la apuesta por tantos extranjeros era por los precios elevados del mercado nacional.

No lo recuerdo, pero así sería. Seguro, porque fue más o menos cuando subió el dinero de las televisiones y todo se disparó. A ver, yo prefiero fichar españoles, ¿eh? O al menos que conozcan la Liga por la adaptación. Aquel año fue una excepción.

Al año siguiente fichó más españoles: Joselu, Tejera, Javi Muñoz...

Por eso le digo. Es mi tónica como director deportivo, mire en el Huesca.

Aquel curso, 18/19, no lo acaba: le llama el Getafe.

Fue algo inesperado. Joaquín me ofrece renovar tres años y yo iba a firmar, estaba encantado, pero surge la opción de Primera y en Madrid, donde también tengo familia.

En su despedida le regaló un reloj a Anquela.

¡No lo recordaba! Tuvimos una relación muy cercana, muy sincera y me llevé un gran recuerdo de él. Me acuerdo de ir a comer por ahí, a una marisquería, y volverse loco porque pedíamos más gambas o más vino, y él alarmado, "pero por favor, parad, ¡no pidáis más!". Un fenómeno.

Ángel Martín González, secretario técnico del Oviedo. / JULIÁN RUS

¿Le quedó la espina del play-off?

Claro. Hubiera pagado dinero por haber vivido un play-off con el Oviedo. Hubiera sido el broche perfecto. Y creo que nos lo merecimos... Bueno, merecer no sé si es la palabra porque esto va de resultados, pero el club tiene que estar arriba.

Lo actual. Sea sincero, ¿se esperaba al Huesca peleando el subir?

Pues no. Somos el segundo presupuesto más pequeño e hicimos un equipo para no pasar demasiados apuros. Era impensable vivir esta situación. El año pasado hicimos las cosas bien y el comienzo nos impulsó. El Huesca compite muy bien y el míster saca el 120% de cada jugador.

Dicen que Xavi Hernández le recomendó al Oviedo fichar a Hidalgo.

Xavi y el míster tienen una magnífica relación, pero no sé si se lo recomendó al Oviedo. Yo le tuve en Osasuna y quería algo fresco, no el típico entrenador de Segunda. Llegará lejos.

¿Su objetivo es el ascenso? ¿El play-off?

No, no. Solo pensamos en los 50 puntos. Como Anquela. Si los conseguimos pronto, a soñar.

El Oviedo. ¿Cómo lo ve?

Me encanta. Tiene una plantilla increíble. Con atacantes que marcan diferencias, eso es vital, y asentada la defensa. Está bien en todos los aspectos. Un candidato fijo al ascenso.

Aquí hay un debate: ¿Es el mejor Oviedo desde el regreso en 2015?

Sí, sin duda (responde al momento). Es la mejor plantilla desde el último ascenso. Se ha gastado dinero, pero se ha gastado muy bien.

¿Como director deportivo, qué jugador le robaría al Oviedo?

A Alemão, es el más decisivo. El futbolista que todos querrían tener.

Me dicen que también le gusta Álex Cardero.

Es cierto. En enero preguntamos por él. Teníamos lesiones en el medio y nos planteamos traer un 8. Vi en directo el Zaragoza-Oviedo y me encantó Cardero. Valoramos la posibilidad de traerlo a Huesca cedido.

TEST OVIEDISTA Orgullo, valor y... Garra. El año de fundación del Oviedo. A mí me tocó vivir el centenario, ¿no? Ah, no, no, era el 90 aniversario... Así que, ¿90 y algo? El último año del Oviedo en Primera. ¿2004 o 2005? Jugó 19 veces contra el Oviedo. ¿Le metió algún gol? Sí, ¡de eso me acuerdo! Palmamos 3-1 en el Tartiere. En una acción fortuita choqué con Bango y se dio un golpe que le tuvieron que poner puntos. Un fichaje que hizo para el Oviedo que se llevaría a cualquier lado. Toché, pero ya estaba en el Oviedo, así que no vale. Voy a ser justo: Christian Fernández. Demostró muchas cosas dentro y fuera del campo. Un partido. El derbi de los dos goles de Mossa y victoria nuestra 2-1.

Suscríbete para seguir leyendo