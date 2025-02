El Oviedo descarta La Manjoya y a Cazorla le gusta La Morgal: “Son unos terrenos idóneos y me hace especial ilusión”

El Oviedo descarta construir su nueva ciudad deportiva en La Manjoya. El club azul abandona la idea de los terrenos de las familias Cosmen y Lago por los problemas con la contaminación de los mismos. Así lo ha confirmado Martín Peláez en la inauguración de la nueva tienda de Digi en Oviedo.

La Manjoya se une ya a la lista de descartes de la entidad carbayona tras hacerse a un lado con Latores. Ahora, el Oviedo deberá buscar otros terrenos en los que sea viable la construcción del nuevo complejo azul. El suelo anexo a La Morgal, en Llanera, emplazamiento adelantado por LA NUEVA ESPAÑA el pasado 31 de enero, gusta, tal y como lo confirmó el capitán carbayón, Cazorla, en el mismo acto. "Ya he visto que se habla de Llanera. Que la ciudad deportiva del Real Oviedo se construya allí sería un privilegio para mí. Es un lugar muy bonito, me crie ahí y entrené con el Oviedo en La Morgal. Son unos terrenos idóneos y me hace especial ilusión, pero no soy yo quién lo decide", dijo el llamerense.

Por su parte, Martín Peláez expresó su pena por no poder poner en marcha el proyecto. "Tenemos un proyecto para esa ciudad deportiva y la verdad es que es un proyecto que nosotros estamos ansiosos de presentar. Desgraciadamente no pudo ser en Latores y en La Manjoya se ha complicado por la cuestión de los terrenos. Por nuestra parte queda descartado. Ojalá podamos darles noticias pronto", aseguró.

Sobre construir en Llanera, el máximo representante azul indicó que Agustín (Lleida) y yo ya somos especialistas inmobiliarios en desarrollo de planes especiales, parciales, lo que necesitan de asesoría de suelos los podemos decir. Pero bueno, estamos trabajando en ello. Ya conocíamos los terrenos de Llanera", explicó.