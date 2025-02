Calleja pide más confianza: "Estamos quintos, las cosas no están tan mal"

Javi Calleja está contento con la temporada de su equipo, el Oviedo. Sin embargo, tiene la sensación de que los arbitrajes y el no terminar de colarse en zonas de ascenso directo opaca un poco su temporada. Sobre ello habló en El Requexón.

Las bajas. "Hassan y Seoane ya son uno más y están bien. Fede ha empezado a hacer cosas, pero no llegará para el fin de semana. Lemos está todavía reincorporándose, pero no será alta. Y Cazorla, que ya está bien, pero tenemos que darle más tiempo para que esté al 200 físicamente para que el estado físico sea el óptimo".

Cazorla. "Todos estamos deseando que pueda empezar a entrenar al cien por cien para jugar. A la mínima que ha estado bien, decidimos que fuera convocado y que tuviera minutos. No había ningún riesgo de recaída. Queremos que cuando se reincorpore lo haga con ritmo y con confianza. El reto ahora es que complete entrenamientos con el equipo y también las semanas de trabajo. No debemos esperar a que milagrosamente entrene un día y medio y esté bien el fin de semana. Queremos que acumule un serie de cargas para que pueda estar bien".

Un regreso tempranero. "No, en absoluto. Asumíamos que pudiera ser un partido en el que podíamos tirar de él. Si no se hubiera encontrado bien, no lo hubiera puesto a jugar. Entendíamos que podía jugar 15 o 20 minutos. Hemos hablado y consensuado qué se debería hacer para tener a Santi en su mejor nivel. Es necesario un trabajo previo a la convocatoria, esperemos que en poco tiempo pueda estar con el equipo".

Los árbitros. "Es algo natural dentro de un vestuario. Cuando hay unos hechos que para nosotros son claro y nos han perjudicado, es normal que termines cabreado y con un mosqueo racionable. Debemos aparcarlos, canalizar ese enfado y saber gestionarlo. No nos puede influir. Espero que el equipo se aísle para poder centrarse en lo importante".

El partido ante el Eldense. "Hay cosas que hay que mejorar. Hicimos muchas cosas bien, pero no ha valido para conseguir la victoria. Con un equipo que se dedique a defender tenemos que buscar soluciones en los metros finales".

El nuevo rival. "No creo que vaya a renunciar a atacar ni a buscar el gol en nuestra portería. Yo espero que mi equipo domine, que vuelva a tener la iniciativa contra un rival que no va a renunciar la balón. Ellos tienen jugadores por fuera y por arriba, estoy convencido que nos harán contras, para poder hacer daño, que tiene un centro del campo que conocéis bien. Tienen condiciones para tener el balón, con mucha capacidad. No espero un partido fácil".

Los fichajes. "Estoy muy contento. Desde el primer día están están rindiendo a un nivel muy alto. César de la Hoz está demostrando inteligencia táctica, se ofrece, y da mucho equilibrio al equipo. Siempre está pendiente de sus compañeros. En cuanto a Nacho es un lateral de los que quiero y me gustan. Es capaz de meterse por dentro y por fuera. Siempre está concentrado. Estoy convencido que con el paso del tiempo van a ir a mejor".

Chaira. "Confiemos en que no se pierda más partidos por sanción. Hay que tener cuidado con esas tarjetas. Es un futbolista importante, el rendimiento que ha dado ha sido de lo mejor del equipo. Cuento con él para esta última fase de la temporada. Para mí es muy importante contar con soluciones en el banquillo".

Bajón en casa. "Cuentan las dos cosas, tanto los números fuera como los de casa. Estamos quintos, tampoco están tan mal las cosas. Ahora parece que en casa nos está costando más. Tenemos ese margen de mejora. Ahora es momento de dar le doble, así todo la línea es buena".

Riki. "He visto una evolución muy buena de él. Es un jugador que siempre me ha gustado. Lo tengo muy visto. Ha ganado en el aspecto defensivo y se ha convertido en un centrocampista muy completo".

Disfrutar del camino. "No parece que se está disfrutando de la temporada. El Oviedo llevaba mucho tiempo sin jugar un play-off, por ejemplo, y cuando se consigue la gente lo disfruta y lo valora, pero después el listón se queda ahí y no se quiere bajar de ahí. Se olvidan cosas que se habían vivido antes y ya parece que es una obligación constante estar arriba y que es fácil conseguirlo. No se termina de disfrutar del camino. Lo del año pasado fue una pasada en el club y en la ciudad, muchísima ilusión. Este año llevamos muchas jornadas en playoff, también pisamos ascenso directo, y el verte ahí hace que tengas miedo a perderlo y no conseguirlo. Quedan 48 puntos, más de los que llevamos en el casillero, queda muchísima temporada y hay que valorar lo que se está haciendo. Esto es muy difícil y estamos haciendo una gran temporada y, además, creo que lo mejor está por venir".