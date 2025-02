El Oviedo no se olvida de los arbitrajes y Cazorla echa el freno: "No tengo prisa por volver"

"La mano era bastante clara y el árbitro decide ir atrás para pitar una falta que, para mí, no es". Son palabras de Santi Cazorla, capitán azul, preguntado ayer por la polémica arbitral en el partido del Oviedo ante el Eldense en el Tartiere (1-1), cuando el colegiado, Arcediano Monescillo, decidió no señalar penalti por la mano de Mateu. La afición azul ha expresado su disconformidad en las últimas horas, pidiendo que el club tome cartas en el asunto.

Indignó especialmente que fuera el propio colegiado quien solicitara al VAR que le repitiera el inicio de la jugada para revisar una posible falta de Colombatto y no lo hiciera López Toca, al frente del videoarbitraje. Para muchos, esto fue un síntoma de que el VAR no quería intervenir en esa supuesta falta.

"En caliente es difícil de asumir, luego no hay marcha atrás y tienes que pasar página. La mano era bastante clara y el árbitro decide ir atrás para pitar una falta que, para mí, no es. El club está haciendo todo lo posible para defender los intereses del equipo y solo queda pensar en el Albacete. Uno intenta evadirse. La labor del árbitro siempre es compleja, pero cuando te juegas cosas grandes los detalles son importantes, y nos han perjudicado estas dos semanas", afirmó el llanerense.

Por su parte, el presidente del Real Oviedo, Martín Peláez, mantiene la postura del club frente a los arbitrajes: hablará con los responsables de forma interna, sin perder el foco, que pasa por ganar los partidos. "No soy un presidente al que le guste mandar mensajes a través de la prensa. Lo que tenemos que hablar con los árbitros lo hacemos de forma interna. Siempre estamos preocupados porque al Oviedo se le respete en el campo", aseguró el máximo responsable de la entidad azul. "Hacemos lo que corresponde, pero no debemos perder el foco: el equipo tiene que ser capaz de ganar los partidos y no depender de una actuación arbitral. Si un equipo quiere estar arriba, tiene que sobreponerse a todo. Se nos están atragantando varios partidos en el Tartiere", añadió Peláez, quien recordó que siguen las líneas marcadas desde México cuando surgen este tipo de polémicas.

"Es el estilo en el que cree el Grupo Pachuca. Pensamos que las cosas se tienen que resolver donde corresponde. Sé cómo es nuestro trabajo y estamos comprometidos al máximo con el proyecto. ¿Críticas de la afición? No te sientes cómodo con ciertos comentarios, pero nuestra conciencia está tranquila. Estamos trabajando con todo el fútbol español para mejorar el arbitraje. Se van a crear comisiones especiales de arbitraje para mejorar todo esto", zanjó.

Además, el pichichi del Real Oviedo, Alemão, también quiso pronunciarse en El Requexón sobre el incidente ante el Eldense. "Es jodido aislarse del tema, porque van dos jornadas seguidas así. Es difícil de entender, pero hay que seguir. Quedan muchas jornadas y dependemos de nosotros mismos, tenemos que estar mejor para hacer más daño a los rivales", explicó el brasileño, quien resumió el choque, polémica incluida.

"El Eldense estuvo bien, defendiendo en bloque bajo y sin regalarnos nada. Insistimos y peleamos hasta el final para llegar al gol y, por una decisión arbitral, no lo conseguimos. La mayoría piensa que no fue falta de Colombatto, es un lance del partido y el árbitro, estando cerca, no pitó. Luego lo ve en el VAR y dice que era falta, pero para mí Colombatto toca balón. Lo había visto en directo y a pocos metros, no entiendo que lo pitase después", añadió. Además, el ariete se refirió al exceso de faltas que recibe partido tras partido, algo que cree que no tiene solución. "Esto es parte del fútbol. A los delanteros les pitan menos cosas que al revés, muchas veces la misma jugada es falta en ataque. En Brasil también pasa, así que estoy tranquilo con el tema. Por hablar de ello no va a cambiar nada, toca seguir, estar más fuerte cada jornada y saber jugar con ello", concluyó.

Cazorla ha tomado una decisión clave para su recuperación: frenar y prepararse bien para no perderse el final de la temporada, tal y como le sucedió el pasado curso. Después de varias semanas sin competir, el llanerense ha optado por realizar una mini pretemporada "para no forzar", tal y como reconoció ayer.

"Lo he hablado con los médicos y los recuperadores. Al final llevo sin participar desde el partido ante el Granada, prácticamente sin hacer trabajo de campo, y apresurarse no es bueno para nadie", explicó, dejando claro que la prioridad es recuperar su mejor forma sin asumir riesgos innecesarios. El plan ya está trazado. Durante las próximas semanas se enfocará en recuperar el ritmo físico sin fijarse un plazo exacto para volver. "Ya lo hemos decidido, no tendremos prisa para volver. Quiero estar bien para ayudar al equipo y lo importante es el final de la temporada", aseguró.