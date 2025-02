El Oviedo, ante el segundo fiasco con la ciudad deportiva: Cazorla, encantado con la opción de La Morgal

El Oviedo descarta La Manjoya para construir su nueva ciudad deportiva. El club azul abandona la idea de levantar el nuevo complejo deportivo en los terrenos de las familias Cosmen y Lago debido a los problemas de contaminación. Los restos de pirita presentes en la parcela de la capital del Principado han llevado a la entidad carbayona a dar marcha atrás y a estudiar nuevas opciones para edificar la futura casa azul. Así lo confirmó ayer Martín Peláez, presidente de la entidad, en la inauguración de la primera tienda de DigiMobil en Oviedo.

La Manjoya se suma a la lista de descartes del Oviedo, tras haber desechado previamente los terrenos de Latores por el exceso de burocracia y los amplios plazos administrativos. Ahora, el club deberá buscar nuevas ubicaciones viables para la construcción del complejo. Una de las opciones a tener en cuenta son los suelos anexos a La Morgal, en Llanera, tal y como adelantó LA NUEVA ESPAÑA el pasado 31 de enero. El capitán azul, Santi Cazorla, se mostró entusiasmado con esta posibilidad en el mismo acto: "Ya he visto que se habla de Llanera. Que la ciudad deportiva del Real Oviedo se construya allí sería un privilegio para mí. Es un lugar muy bonito, me crié ahí y entrené con el Oviedo en La Morgal. Son unos terrenos idóneos y me hace especial ilusión, pero no soy yo quien lo decide", expresó el llanerense.

Por su parte, Peláez lamentó las dificultades que están encontrando para poner en marcha el proyecto. "Tenemos un plan para esa ciudad deportiva y estamos ansiosos por presentarlo. Desgraciadamente, no pudo ser en Latores, y en La Manjoya se ha complicado por la cuestión de los terrenos. Por nuestra parte, queda descartado. Ojalá podamos darles noticias pronto", aseguró.

Sobre la opción de Llanera, el presidente azul bromeó con el tiempo que están tardando en tener una ubicación definitiva. "Agustín (Lleida, director general del Oviedo) y yo ya somos especialistas inmobiliarios en desarrollo de planes especiales, parciales... Lo que necesitan de asesoría de suelos, lo podemos decir. Pero bueno, estamos trabajando en ello. Ya conocíamos los terrenos de Llanera", explicó.

Con los ayuntamientos de Llanera y Siero (que ofreció remodelar y ampliar El Requexón) hubo contactos en distintos momentos, y en ambos municipios se han barajado posibles ubicaciones. Sin embargo, algunas fuentes municipales ajenas a la capital consideran que el interés mostrado públicamente podría formar parte de una estrategia de presión en una hipotética negociación con el Ayuntamiento de Oviedo, por ejemplo, para que el Consistorio ofrezca otro emplazamiento de carácter municipal, como El Asturcón, lo que abarataría los costes, aunque el Oviedo nunca ha tenido esa localización sobre la mesa dado que el alcalde, Alfredo Canteli, parece tener otros planes para el antiguo centro ecuestre.

Llanera cuenta con suelo suficiente para albergar el futuro complejo oviedista: una extensión de aproximadamente 600.000 metros cuadrados, formada por fincas situadas frente al polígono de Asipo y próximas al acceso a Posada desde Coruño. Además, el Ayuntamiento de Llanera está tramitando un Plan General de Ordenación que contempla la zona como "equipamiento de escala supramunicipal", lo que facilitaría la viabilidad del proyecto. No obstante, Peláez evitó pronunciarse sobre este emplazamiento. El club mantiene cautela tras haber dado por hecho, primero en Latores y después en La Manjoya, que esos serían los terrenos definitivos. De hecho, en la primera ubicación llegaron a colocar la primera piedra en un acto al que asistió Jesús Martínez, máximo inversor del club azul.

Suscríbete para seguir leyendo