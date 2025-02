Calleja elogia a Nacho Vidal y pide más "orgullo" hacia el Oviedo: "Estamos haciendo las cosas bien"

El Oviedo entró ayer al Tartiere para disputar el partido ante el Albacete con un once peculiar. La lesión de última hora de Paulino inspiró la titularidad de Cardero. Además, Seoane, que no había tenido muchos minutos tras su lesión, partió de inicio. Salió la cosa bien. 1-0 y con un Oviedo que hizo muchos méritos para haber anotado varios tantos más. Sobre ello habló Javi Calleja, técnico azul, ayer tras el choque.

El partido. “Estoy contentísimo y orgulloso de mi equipo. Le doy mucho valor a todo lo qeu está haciendo. Es muy difícil conseguir estar donde estamos y estamos creciendo. No dejamos de creer y de hacer bien las cosas. Estoy contento en líneas generales. “Una de las claves es defender bien y no encajar. En la primera parte encajamos de forma justa dos o tres goles en alguna ocasión. Estamos controlando las dos fases del juego y mostrando buen nivel”.”

La titularidad de Cardero y las molestias de Paulino. “Era una de las posibilidades y una de las variantes que habíamos trabajado. Paulino ha tenido unas molestias y no ha podido entrar en la convocatoria. Cardero está haciendo bien las cosas y en cualquier momento puede jugar”.

El estilo de juego. “Hemos trabajado mucho esta semana en la circulación y en abrir bien el campo. Creo que en la primera parte nos hemos hecho dueños del balón. Ha sido mérito nuestro que ellos terminen defendiendo en su campo porque no habían venido a eso. Hemos tenido paciencia y no hemos concedido nada. Creo que hemos tenido once veces la portería a cero y demostramos solidez. Estamos ahí porque nos lo estamos ganando y hoy se ha visto esa mejora ante un equipo que ha defendido en campo propio”.

El partido de Nacho Vidal. “Solo puedo decir elogios hacia él. A nivel defensivo muestra intensidad y concentración. Gana a su par y nos da muchísimo. Siempre he buscado ese perfil, con personalidad y criterio, generando muchas situaciones de gol. Es completísimo y no se puede estar más contento. Le doy mucho valor al trabajo que se hace desde la dirección deportiva. Pero los jugadores tienen el mérito de jugar como están jugando. De la Hoz está jugando con mucho poso y es un jugador super inteligente”.

La no titularidad de Hassan. “Hassan viene de no jugar y ahora entrenar de forma continua, pero tiene que ir cogiendo el ritmo y recuperar el nivel que ha tenido antes de lesionarse. Ha dado una muestra de la capacidad de desborde que tiene. Es un jugador muy importante. Los que vuelven a salir del banquillo vuelven a aportar y hemos tenido situaciones de hacer algún más”.

Las molestias de Pomares. “Pomares ha recibido varios golpes y es un bocadillo, nada más”.

El pesimismo que inunda de vez en cuando a la afición. “Lo dije el otro día, creo que cuando comes buen jamón te acostumbras a ello. Cuando te dan jamón malo es difícil. Estamos dando buen jamón y en una situación privilegiada. Creo que hay cierto miedo a perderlo y a volver a estar en una situación que se te escape. Tenemos que disfrutar del momento y saber que dentro del equipo hay mucha ilusión y que queremos más. Queda lo más bonito de la temporada y vamos a darlo todo. Mientras tanto no podemos estar siempre con las dudas en cuanto el equipo rival de domina. Tenemos que saber convivir con ello. De los nueve equipos de arriba solo han conseguido la victoria dos. Cada jornada es más complicada y con mucho en juego. El Albacete es un equipo que llevaba muchos partidos marcando gol y hoy no nos han hecho daño. Estamos haciendo las cosas muy bien. Tenemos que estar orgullosos”.

¿Se veía peleando el ascenso cuando fichó por el Oviedo? “Sueño con ello y lucho por los sueños. He confiado siempre en el equipo. Creo que tenemos herramientas en todos los aspectos. Hay un equipazo contando a todos, incluidos los periodistas y el departamento de prensa. Cuando me presentaron el proyecto soñaba con vivir este tipo de situaciones y sigo haciéndolo para que termine mejor”.

La salida de balón con los centrales. “Puede ser una gran solución para tener iniciativa porque con Pomares de falso central tenemos salida más natural. Con ello progresamos en el juego y los pases son con más ventaja. LO vamos a seguir trabajando y podría ser una opción de aquí en adelante”.

El vértigo de verse arriba. “Yo creo que la clave es que la exigencia no se convierta en una presión excesiva y vivamos pendientes de la situación en la que nos encontramos. Tenemos que ser maduros y hay equipo para ello. En la primera vuelta jugó en nuestra contra. Debemos centrarnos en nuestro equipo y la Liga es larguísima. Si te metes en ascenso directo y no le das continuidad es anecdótico. Debemos pelear cada encuentro para conseguir el objetivo que todos deseamos”.

Ascensos a falta de varias jornadas. “Va a ser muy difícil conseguir una distancia suficiente para que a falta de tres jornadas haya algún ascendido. Se ha visto con el Racing. Los rivales te van cogiendo. EL Almería tuvo una racha increíble de partidos. Estamos todos arriba porque estamos haciendo las cosas muy bien y creo que va a durar hasta las últimas jornadas”.