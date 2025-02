Ilyas Chaira regresa para volver a hacer del Tartiere un fortín

Ilyas Chaira regresa a tiempo ante el Albacete (21 horas) para intentar darle un vuelco a la situación del Real Oviedo en casa. El conjunto azul solo ha ganado uno de los últimos cuatro encuentros disputados en el Tartiere (empates ante Sporting y Eldense, derrota ante el Córdoba y victoria ante el Castellón). El extremo, que no jugó la pasada jornada por sanción, volverá a estar disponible hoy para Javi Calleja. Chaira es uno de los jugadores más destacados del Oviedo esta temporada. El marroquí, que llegó a El Requexón en verano, suma seis dianas y es el segundo máximo goleador del equipo, solo por detrás de Alemão, que lleva doce. Además, ha repartido dos asistencias, lo que le ha permitido convertirse en un fijo en los onces de Calleja desde su llegada.

De hecho, siempre que ha estado disponible, el canterano del Girona ha sido titular a las órdenes del técnico madrileño. Ahora, está por ver a quién relevará para que pueda jugar Ilyas. En la última jornada, Moyano y Paulino ocuparon los extremos tras la sanción del marroquí y la lesión de Hassan. Chaira es un jugador polivalente, capaz de desempeñarse en ambas bandas, aunque Calleja suele alinearlo en el carril izquierdo, dejando el derecho para Hassan. El egipcio parece estar completamente recuperado, por lo que también podría regresar al once inicial ante el Albacete.

Si el técnico azul decide que Hassan aún debe esperar, deberá elegir entre Moyano o Paulino. Si apuesta por el andaluz, lo lógico sería que Chaira jugase por la derecha, mientras que si el elegido es el cántabro, el marroquí ocuparía la izquierda. Sin embargo, todo apunta a que Hassan estará listo para ser titular.

En otro orden de cosas, Santi Cazorla no podrá estar ni siquiera en el banquillo. El doble campeón de Europa ha decidido parar dos semanas para recuperarse bien de cara al tramo final de la campaña. La idea es que realice una minipretemporada para ponerse a tono y no recaer de sus problemas físicos. Por ello, no estará disponible para Calleja hasta el partido contra el Deportivo de La Coruña, que se disputará el próximo 2 de marzo en el Tartiere.