Borja Sánchez se sincera con LA NUEVA ESPAÑA: "Pude irme a Girona, pero preferí luchar el ascenso con el Oviedo y no me arrepiento"

Esto es un pequeño extracto de la entrevista que Borja Sánchez, extremo del Real Oviedo cedido al Burgos, ha concedido a LA NUEVA ESPAÑA. Mañana saldrá, tanto en el periódico de papel como en la copia digital y en la web de este diario, la entrevista completa, en la que el futbolista habla sobre cómo se gestó su préstamo al equipo de El Plantío, la temporada anterior, en la que se rozó el ascenso, y sobre su oportunidad de haber jugado en Primera División

"Este año tenemos equipo para pelear por todo en Oviedo. Me sale hablar en primera persona cuando hablo de ellos". Son palabras de Borja Sánchez, jugador azul cedido al Burgos hasta el 30 de junio. Crecido y formado en la capital del Principado, es incapaz de olvidarse de sus raíces, y hay pocos jugadores que sientan el escudo carbayón tan intensamente como él. El extremo se reúne con LA NUEVA ESPAÑA antes de medirse al Oviedo (sábado, 16.15 horas) para analizar su temporada en El Plantío y sus planes de futuro, los cuales pasan, en parte, por regresar a El Requexón en verano.

Empecemos con un tópico. ¿Mucho frío por Burgos?

No, bueno. Ya se fue el frío. Algún día sí que lo pasé mal, pero en resumen estoy bien. La verdad es que estoy contento a nivel vital. La ciudad me gusta mucho y estoy cerca de Oviedo, que eso es bueno. No tan contento con lo futbolístico, la verdad.

Está teniendo poco protagonismo.

Quizá el estilo de juego del equipo no me beneficia mucho. No estoy jugando gran cosa. Creo que la Segunda División no me beneficia, la verdad. No soy el típico jugador aguerrido de esta categoría. Sin embargo, estoy dando datos físicos buenos e incluso jugué tres partidos con el nuevo míster en los que entré y ganamos, pero parece que no termino de convencer.

Comentaba que no se ve como un jugador de Segunda. ¿Dónde se visualiza?

En Segunda División me he formado mucho. Sin embargo, es una plaza muy física y que no me beneficia en ciertos aspectos. Se propone menos, los equipos se protegen mucho, hay resultados muy ajustados… Todo eso creo que no me beneficia. Pero bueno, trato de adaptarme y sumar como uno más.

Haciendo un poco de memoria, estuvo a punto de ser jugador de Primera. ¿Qué pasó?

Tuve la opción de fichar por el Girona. Se acababan de meter sextos en el play-off, empatados a puntos con nosotros. Venía de hacer un gran año y no sabía que les iría tan bien, por lo que preferí quedarme, porque mi ilusión siempre fue ascender con el Oviedo. Además, Jesús Martínez me insistió mucho para quedarme. La única ilusión que superaba el jugar en Primera era ascender con el Oviedo y fue lo que me hizo quedarme.

Cuando sale, ¿le comentan qué iba a suceder con usted en un futuro? En junio tiene que volver a Oviedo...

