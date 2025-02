Chaira quiere luchar por la Primera División: "Si podemos conseguir el ascenso directo, mucho mejor"

Ilyas Chaira regresó al césped tras cumplir un partido de sanción y fue uno de los mejores sobre el terreno de juego del Tartiere en el choque ante el Albacete del pasado domingo. El marroquí, segundo máximo goleador del equipo, busca seguir ayudando a sus compañeros con tantos y asistencias. Sobre ello habló en El Requexón antes del primer entrenamiento preparatorio para el partido en El Plantío ante el Burgos (sábado, 16.15 horas).

El equipo tras el partido ante el Albacete. "El vestuario está muy bien. Estamos muy contentos por conseguir los tres puntos y seguir ahí arriba. Se está viendo cómo está la parte alta y creo que nosotros vamos a lo nuestro como cualquier otro equipo. No suelo mirar mucho la clasificación. Entre los de arriba y la mitad de la tabla, como te duermas un poco te cogen y hay que seguir ahí enchufados".

El estilo de juego del Oviedo. "Concedemos menos goles, menos oportunidades para que los rivales nos ataquen menos y estamos aprendiendo cada vez más lo que es la Segunda División".

¿Cómo está a nivel personal?. "Me encuentro bien y estoy contento con lo que estoy consiguiendo con el equipo. Me siento más cómodo en la banda izquierda, pero me es indiferente dónde jugar. Estar en un equipo que aspira a subir lo ves de otra manera. Estoy muy contento, la verdad. Estamos en una ciudad muy futbolera, la gente lo vive al máximo y se nota."

Confianza en el equipo. "Estoy con el discurso del míster. Queremos conseguir el máximo de puntos, pero hay que ver que los otros equipos también juegan y también ganan y por perder un partido hay que tener calma. Quedan quince jornadas. Esto no es de un día para otro. Hay que estar tranquilos. Estamos donde debemos de estar por lo que estamos haciendo y creo que quedan quince jornadas. Esto puede cambiar mucho. Si podemos conseguir el ascenso directo, mucho mejor. Si al final nos toca el play-off, hay que ir a por el ascenso también".

Su cabreo al abandonar el campo. "Creo que nos está costando un poco el meter el gol o ganar por goleada, pero lo importante es sacar los tres puntos. No me marché triste por el cambio, sino por estar ansioso por hacer gol. Al final, cualquier jugador quiere marcar. Me marché cabreado con mí mismo".

Jugar contra el Burgos, rival de su exequipo, el Mirandés. "Lo que está consiguiendo el Mirandés este año es algo muy importante y quiero desearles lo mejor. Al final es como cuando estás aquí, como jugar contra el Sporting. Es un partido especial para mí y hay ganas. Es un partido importante para meternos en la lucha por el ascenso. Es importante que la afición nos pueda acompañar a los partidos fuera de casa para sentirnos arropados y nos irá bien".