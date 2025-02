"Estamos hartos": el reparto de localidades para los partidos fuera de casa genera polémica entre las peñas del Oviedo

Si se habla con un peñista del Oviedo siempre deja claras dos cosas: su amor incondicional por el azul y la queja de que cada vez hay menos entradas para acudir a los campos en los que el conjunto carbayón juega como visitante. Sin embargo, pocas veces saben a ciencia cierta quién es el culpable. Muchos lo achacan a una mala gestión de la entidad azul. Otros, a la Asociación de Peñas del Real Oviedo (Aparo). Sin embargo, según los presidentes de varias peñas, el responsable no es ninguno de los dos estamentos.

Este fin de semana, el Oviedo afronta un nuevo partido fuera de casa. Se medirá al Burgos en El Plantío (sábado, 16.15 horas). Al ser un desplazamiento relativamente cómodo (debido a la corta distancia y al horario, que permite regresar en el día), el oviedismo se ha volcado en masa para conseguir una entrada para dicho encuentro. El Burgos ha enviado a la capital del Principado 432 localidades, que serán repartidas entre el club azul y la Aparo.

El problema llega cuando cada peña perteneciente a la asociación obtiene apenas "cuatro o cinco entradas", según cuentan desde las agrupaciones consultadas por este periódico. Es en ese momento cuando la gente comienza a buscar responsables.

"Esto no es cosa de la Aparo. Ellos no son los responsables. El problema es que cada vez somos más peñas y las gradas visitantes de los estadios españoles están decreciendo debido al gran aumento en el número de socios", indica María Álvarez, presidenta de la peña Olivares. Pero para entender que cada peña reciba tan pocas entradas, primero hay que conocer cómo se realiza el reparto por parte de la Aparo. Lo que hace la asociación es entregar equitativamente las entradas entre todas las peñas que soliciten entradas. Es decir, que si, por ejemplo, hay 500 entradas y 100 peñas, cada una recibirá cinco entradas. "La gente echa la culpa muchas veces por no conocer el funcionamiento de las cosas, porque todo el mundo se queja de todo y siempre tienden a buscar una cabeza de turco. Ahora mismo, esa cabeza de turco es la Aparo, cuando ellos no pueden ni aumentar las gradas ni evitar que cada vez haya más peñas. Es una pena porque hay mucha gente que son fieles en los viajes y estamos hartos", insiste la máxima responsable de peña Olivares.

Por su parte, José Delgado, presidente de la peña llanerense Santi Cazorla, cree que LaLiga es el principal responsable de que cada vez menos gente pueda desplazarse para seguir a su equipo. "Somos muchas peñas para muy pocas entradas. Y el problema no es que cada vez haya más solicitudes, sino que año a año mandan menos entradas. El socio es el principal perjudicado en este asunto, porque lo que se busca es que la gente lo vea por la televisión", lamenta Delgado.

El año pasado, más de 1.000 oviedistas se desplazaron a Burgos para ver a su equipo (aunque muchos de ellos sin entrada como aficionado visitante). Este sábado, muchos oviedistas volverán a llenar las carreteras rumbo a Burgos, con o sin entrada en la grada visitante. Porque, al final, más allá del reparto y las restricciones, "el oviedismo siempre encuentra la manera de estar presente", sentencia Álvarez.

Suscríbete para seguir leyendo