"Me costó mucho aceptar no poder jugar ante el Espanyol"

"Este año tenemos equipo para pelear por todo en Oviedo. Me sale hablar en primera persona cuando hablo de ellos". Son palabras de Borja Sánchez, jugador azul cedido al Burgos hasta el 30 de junio. Crecido y formado en la capital del Principado, es incapaz de olvidarse de sus raíces, y hay pocos jugadores que sientan el escudo carbayón tan intensamente como él. El extremo se reúne con LA NUEVA ESPAÑA antes de medirse al Oviedo (sábado, 16.15 horas) para analizar su temporada en El Plantío y sus planes de futuro, los cuales pasan, en parte, por regresar a El Requexón en verano.

Empecemos con un tópico. ¿Mucho frío por Burgos?

No, bueno. Ya se fue el frío. Algún día sí que lo pasé mal, pero en resumen estoy bien. La verdad es que estoy contento a nivel vital. La ciudad me gusta mucho y estoy cerca de Oviedo, que eso es bueno. No tan contento con lo futbolístico, la verdad.

Está teniendo poco protagonismo.

Quizá el estilo de juego del equipo no me beneficia mucho. No estoy jugando gran cosa. Creo que la Segunda División no me beneficia, la verdad. No soy el típico jugador aguerrido de esta categoría. Sin embargo, estoy dando datos físicos buenos e incluso jugué tres partidos con el nuevo míster en los que entré y ganamos, pero parece que no termino de convencer.

Parece que hay mucha diferencia entre Ramis y Bolo, entrenador que ocupaba el banquillo burgalés cuando llegó. De hecho, cayó de pie en El Plantío.

Sí, con Bolo me fue bien. Llegué casi en septiembre y me fui metiendo poco a poco. Ya había jugadores para elaborar un once titular. Sin embargo, me sentía importante, la verdad.

Comentaba que no se ve como un jugador de Segunda. ¿Dónde se visualiza?

En Segunda División me he formado mucho. Sin embargo, es una plaza muy física y que no me beneficia en ciertos aspectos. Se propone menos, los equipos se protegen mucho, hay resultados muy ajustados… Todo eso creo que no me beneficia. Pero bueno, trato de adaptarme y sumar como uno más.

El juego de Calleja es similar a lo que comenta. Resultados justos pero que dan tres puntos. ¿Se vería en su Oviedo?

Desde luego. La plantilla que tenemos este año es increíble. Nos está costando ganar convincentemente (como a todos los equipos), pero la calidad de los jugadores que hay en Oviedo en todas las líneas es espectacular. Y sinceramente creo que eso nos va a dar para lograr el objetivo que todos tenemos desde hace mucho tiempo. Me encantaría estar allí aportando mi granito de arena, pero no ha podido ser este año. Lo veo y lo sigo desde casa como un aficionado más.

¿Le beneficiaba más el juego de Carrión?

Sí, la verdad que Luis daba libertad. Al principio, cuando llegué en Navidad, no participé, me costó entrar. Cuando regresé, Sebas (Moyano) estaba jugando muy bien. Sin embargo, en el último tramo acabé jugando de titular hasta que me lesiono en el play-off en Éibar y no pude jugar contra el Espanyol.

Fue uno de los jugadores clave para entrar en el play-off.

Ayudé con gol y terminé el último tramo de la temporada muy bien. Pero justo cuando estaba adaptado, me lesioné. Eso es algo que recordaré siempre, me costó mucho aceptarlo. Ese golpe, que no me permite jugar contra el Espanyol… Lo pasé muy mal, de veras. Estar calentando y que te caigan dos goles en la cara es difícil, fue bastante complicado de digerir. Lo único positivo del partido fue recibir el cariño de la gente en la ida, algo que me guardaré para siempre.

El Burgos está teniendo una temporada complicada. No terminan de escaparse de la zona baja, pero tiene un partido menos.

No está siendo fácil. Se empezó muy bien y luego hubo una racha de resultados muy negativa. Eso propicia la salida de Bolo como entrenador. Ahora está siendo una montaña rusa total, pero venimos de ganar dos partidos importantísimos (Racing y Zaragoza). Nos está costando, pero yo creo que a todos los equipos. No acabamos de mantener la buena dinámica que nos permita soñar en grande.

Y ahora les llega uno de los cocos, el Oviedo, un equipo que aspira a todo.

Vamos con el ánimo de las dos victorias y de poder conseguir una tercera. A nivel particular no es un partido cómodo y agradable para mí. Ningún resultado sería positivo. No podría celebrar nada. Pero como profesional tengo que hacerlo lo mejor posible si es que me toca participar.

¿Sería duro hacerle un gol al equipo de su corazón?

Para ser honesto, me gustaría meterle gol a cualquier equipo, pero al Oviedo sería duro. Si toca, no me queda otra como profesional, pero no sería un motivo de alegría para mí, sino todo lo contrario. Sería más bien desagradable.

¿Qué tal con Michu?

Muy bien. Muy buena gente de Oviedo, de casa. Fue además un motivo importante por el cual yo vine aquí.

¿Cómo se produce su salida del Oviedo? Ya había comenzado la Liga y parecía que era uno más.

Fue raro. Hice la pretemporada sintiéndome parte del proyecto. Pero llegó el final de agosto y me empezó a llegar que mi salida era una opción. Evidentemente no era mi intención el abandonar Oviedo. Estaba muy motivado por cómo había acabado el año pasado y sabía que este curso iba a haber otra oportunidad tremenda de lograr el ascenso, y yo quería estar dentro. Pero la llegada de varios jugadores en mi posición propicia que en el club piensen que no fuera a tener mucha participación. Llega el partido ante el Racing y no entro en la convocatoria. Ahí entiendo que tengo que dar un paso al lado, sin ser lo que yo quería.

¿La llegada de Chaira complicó las cosas?

Bueno, además están Sebas, Ilyas, Paulino, Hassan... Creo que hay muchísima calidad en esa zona. Los que más están jugando, Ilyas y Hassan, están rindiendo a un nivel muy alto. Chaira llegó y besó el santo. Es verdad que le está costando mantener el nivel con el que empezó porque era muy difícil mantenerlo, pero es un jugador extraordinario. Ambos están aportando mucho a lo que ya había, que como digo, es bueno en todas las posiciones.

Cuando sale, ¿le comentan qué iba a suceder con usted en un futuro? En junio tiene que volver.

No, la verdad que no. La verdad que no se habla más allá. Salí porque no iba a tener minutos y me causó un poco de disgusto. Pero me llamó Michu y la opción me convenció porque pensé que tendría más minutos. Me queda un año de contrato, y se hablará llegado el momento.

Fue a Burgos y cayó de pie. Mucha gente pensó lo típico de: "Y aquí no valía". ¿Se tomó aquel gol como una forma de revancha?

No. La verdad que salvo los dos o tres primeros días, que sí que tuve cierto resquemor por mi salida, no guardo ningún tipo de rencor al Oviedo. Es difícil porque nunca había tenido esa sensación. Es complicado no estar en el equipo al que amas y cuando más me dolió fue en el partido de ida en el Tartiere. Fue muy desagradable para mí, pero ni se me pasó el tenerles ganas, no me surge ese pensamiento. Oviedo es mi casa, es mi ciudad, es mi club. La verdad es que quiero todo lo mejor para ellos. Y además sé que valdría para jugar allí. Pero ahora quiero seguir aquí y hacerlo bien por este club, su afición se lo merece.

¿Y ha vuelto a hablar con el Oviedo?

En absoluto. Hay cosas más importantes entre manos. Quiero que el Burgos consiga el objetivo porque nos lo merecemos. Pero en Oviedo se están haciendo las cosas bien y hay que seguir peleando por ese ascenso directo, y si no, por un play-off.

En el caso de que el Oviedo decidiese no contar con usted, ¿sería Burgos una buena plaza para continuar su carrera?

No quiero pensar más allá. Llegado el momento se verá, pero ahora mismo quiero centrarme en acabar una buena temporada. Ojalá que en Oviedo quieran contar conmigo para dar lo mejor de mí, porque es el equipo de mi vida.

Haciendo un poco de memoria, estuvo a punto de ser jugador de Primera. ¿Qué pasó?

Tuve la opción de fichar por el Girona. Se acababan de meter sextos en el play-off, empatados a puntos con nosotros. Venía de hacer un gran año y no sabía que les iría tan bien, por lo que preferí quedarme, porque mi ilusión siempre fue ascender con el Oviedo. Además, Jesús Martínez me insistió mucho para quedarme. La única ilusión que superaba el jugar en Primera era ascender con el Oviedo y fue lo que me hizo quedarme.

Nadie se esperaba que el Girona terminaría jugando Champions. ¿A toro pasado, se arrepiente de su decisión?

No. En la vida todo pasa por algo. De lo que me arrepiento es de no haber ascendido con el Oviedo porque eso lo hubiese solucionado todo. Pero ocurrió de esta manera y hay que saber aceptar las cosas. Fue una decisión tomada con el corazón, con el Oviedo, y por eso no me duele, aunque mentiría si dijese que no me hubiese gustado jugar en Primera.

Luego se fue a México. ¿Fue cosa de Jesús Martínez?

Bueno, ahí entraron varios temas. Yo venía de tener varias lesiones en Oviedo, estaba Cervera de entrenador y no habíamos cuajado mucho. Jesús me propone esa posibilidad y lo vi como una oportunidad vital de conocer un fútbol diferente. Fue una pena porque cuando más adaptado estaba, me tocó salir. Pero siendo al Oviedo, se me pasó rápido el disgusto.

¿Cómo es el ecosistema Pachuca?

Muy diferente a Europa. Allí hay muchísimos jugadores de muchas zonas de América y enriquece mucho. Se nota que es un club de Primera División (León). El fútbol también es muy diferente, los partidos se parten más. No es comparable a la Primera de aquí, pero el nivel que encontré allí es muy alto.

¿Qué supuso ese regreso?

Estaba de vacaciones de Navidad. No sabía que había la opción de regresar, pero me reúno con Martín Peláez y me comenta que existe la oportunidad. Ni me lo pensé. Pero me quedo con la espinita de no haber jugado más en México.

¿Cómo ve a su equipo? Al Oviedo, no al Burgos.

Muy bien, muy fuerte. Se ha reforzado muy bien en invierno, pero le está costando ser superior a través del juego, pero creo que se han sacado partidos importantes. Alemão nos está dando mucho. Es un claro candidato a todo.

¿Echa de menos la ciudad?

Pues sinceramente, no. Al vivir en Burgos estoy muy cerca y mis amigos están desperdigados. Echo de menos a la familia, pero ya era hora de vivir otras aventuras después de pasar toda mi vida en Oviedo. Quería cambiar de aires. Cuando me vuelvo de México es exclusivamente por el tema deportivo. Pero no me veo viviendo en Oviedo a corto plazo.

