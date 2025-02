Javi Calleja y su "miedo" a Borja Sánchez: “Cuando nos enfrentamos a un cedido...”

Javi Calleja pasó por la sala de prensa de El Requexón para analizar la situación del equipo antes de la disputa del choque en El Plantío.

Críticas. “Estamos haciendo muchas cosas bien y se intenta hilar fino para ver que se puede criticar y mejorar. Estamos haciendo una gran temporada pero hay que mejorar otros aspectos del juego. Ver que podemos seguir mejorando. Hay que exigir y apretar pero también mirar lo positivo. Hay muchísimas más cosas buenas que malas.

La forma de jugar. “Lo más difícil es hacer un fútbol total. Nuestra propuesta es construir siempre, pero la calidad en los metros finales marca diferencias. Y eso es innato, de la calidad de la plantilla. Es más fácil trabajar lo táctico a la hora de explotar sus virtudes. Dar mecanismos para que el equipo esté organizado.

Hassan. “Con él y con todos el trabajo es hacerle ver que la importancia de jugar de inicio y desde el banquillo es la misma. Tienen que ser ambiciosos pero como profesionales tienen que saber aportar y estar preparados para todos los roles. No hay ni un jugador que no haya jugado de inicio. Estar arriba es porque están entendiendo cuál es el papel que le toca. Con el partido abierto, Hassan es demoledor. Tiene que ser decisivo de inicio cuando tienes el control y generar problemas con su desborde. Puede hacerlo todo el encuentro”.

Molestias de Paulino. “No es grave pero le impide entrenar con el equipo. La semana que viene empezará con el grupo y veremos cómo va, porque es muscular. A ver si puede entrar la semana que viene”.

El rol de Luengo. “He hablado con él el otro día en el entrenamiento. Es muy importante. Lo hace muy bien con un rol fundamental porque todo lo que le pides te lo da; se vio de lateral. Como buen profesional y buena persona entiende el fútbol, los momentos, y le transmito que no me caso con nadie, es cosa de tomar decisiones. Tenemos tres centrales buenísimos, al que le toque jugar estaremos contentos con él. No quiere decir que David y Dani vayan a jugar siempre”.

El juego del equipo. “Me gusta la línea que llevamos, cómo evolucionamos. Cada vez estoy más contento con lo que se ve, lo que pasa del entrenamiento al partido. Defendemos muy bien porque con balón estamos muy acertados. Mucha posesión y atacamos de forma ordenada. Ayudamos a que cuando tenemos el balón defendemos bien. Y eso provoca que no nos hayan hecho ocasiones y nosotros sí las hemos hecho. Si ves los últimos partidos pudimos ganar al Eldense y hacer más goles contra el Albacete”.

Estilo. “Tememos que insistir en el ataque posicional, en la circulación de balón, e n encontrar espacios cuando se cierran... Es difícil cuando se cierran porque hay que tener paciencia. Y, además, matar los partidos. Que las jugadas no acaben en uys y acaben en gol”.

Clasificación. “Mis fuerzas se centran en ganar al Burgos. Solo pensamos en eso. Las consecuencias de ganar, las sabemos. Mi obligación es insistir. No obsesionarnos con la clasificación y sí cómo hay que jugar”.

El vestuario. “Notas que el equipo es más consciente y de las posibilidades dfe conseguir el objetivo. Se cree. Lo veo todos los días. No hay algo que me tranquilice más que el equipo crea”.

Burgos. “Es muy compacto, es muy difícil generarle ocasiones y marcarles. Hay que mentalizarse. Ellos tienen un trabajo muy bueno a nivel defensivo. Son disciplinados. Tienen jugadores arriba que con poco te hacen daño. Tienen armas para hacer ocasiones con poco. Costará generarles ocasiones. Viene de dos victorias, con confianza”.

Responder a los malos momentos. “Estoy convencido, cuando peor no hemos encontrado le hemos dado la vuelta de forma contundente. Ahora lo que me gusta es la regularidad actual, en resultados y juego. Insisto en que hay que transmitir seguridad y nos veo seguros y fiables. Sabemos cómo vamos a responder y eso dice mucho del trabajo que estamos haciendo”.

Recuperación de Fede Viñas. “Es un delantero extraordinario, con un potencial enorme y no hemos visto su mejor versión. Se acaba de recuperar de la lesión y no está en su mejor momento para jugar de inicio. Vamos poco a poco. Que vaya entrando y luego decidiremos si es mejor con dos delanteros o uno, y que el que le toque desde el banquillo rinda. Es una gran noticia que vuelva a la lista pero no está para jugar de inicio”.

Identidad. “Buscamos tener el balón, generar espacios, y eso nos lo da la posesión. Pero hay rivales que lo hacen muy bien. Hemos tenido mucho balón en los dos últimos partidos, pero creo que con fundamento. Y ahora habrá rivales diferentes, como el Depor o el Elche. No hay que disputarle la posesión todo el rato, sino gestionarlo para hacerles daño. El Elche nos quitó el balón y nos metieron cuatro. No es tenerlo, es por qué lo tienes y cómo puedes hacer daño”.

Borja Sánchez. “Ya jugó en la primera vuelta, es un jugador con talento, lo conocéis bien. Cuando está en el pico de forma y se siente a gusto es desequilibrante. Marca diferencias pero que no está teniendo continuidad, no tiene ese rol de titular y tener peso. Siempre es peligroso. Cuando nos enfrentamos a un cedido me da cierto miedo porque te puede venir en contra”.