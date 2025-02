Calleja y los suyos salen de El Plantío como líderes: "Hoy es más orgullo, valor y garra que nunca"

El Real Oviedo sale de El Plantío como líderes de Segunda División. El conjunto de Javi Callea obtiene una valiosa victoria en tierras burgalesas tras remontar un partido en el que cuajaron una primera parte regular. Sin embargo, supieron darle una vuelta en los vestuarios y salieron airosos de un campo complicado.

El partido. "Nos costó adaptarnos a su ritmo y a lo que requería el encuentro. El juego combinativo nos costó mucho porque no nos corría el balón. El equipo rival nos dominó y nos penalizó. La primera parte nos costó mucho. A raiz del 1-1 fuimos más prácticos y competimos como tocaba. Me voy con la impresión de que hemos hecho un buen trabajo".

El Oviedo, líder. "Valoro que tenemos que disfrutar de lo dicho, del momento. No hay que mirar la clasificaión, Hay que seguir como lo estamos haciendo. El burgos ha hecho un gran partido y hemos conseguido darle la vuelta a un encuentro difícil. Ahora tenemos que pensar en el Dépor".

Borja Sánchez. "Es un jugador con mucho talento. Ha jugado de inicio y ha cuajado un buen encunentro. Ha defendido a su equipo como tiene que hacer. Hemo shecho lo posible por intentar defenderle bien, pero se ha encontrado a gusto".

La charla al descanso. "El planteamiento inicial no me estaba convenciendo. No estábamos teniendo la salida de balón que habíamos trabajado. Necesitábamos encontrar una salida más limpia con Colombatto".

Disfrutar del camino. "Tenemos que disfrutar del camino y ser ambiciosos. No podemos dejar de creer y debemos estar unidos. En la vida vienen cosas muy malas y estamos en un gran momento. No debemos bajar los brazos y tenemos que valorar las cosas. Es el camino. Es lo que está funcionando y no hay que desviarse".

El planteamiento inicial. "Empezamos a jugar 4-3-3 con Ilyas por la derecha para que las ayudas defensivas fuesen mejores. Quisimos darle más salida a Pomares con Sebas por dentro. Estábamos teniendo poca profundidad en la primera parte y pensé que Sebas daría más profundidad".

El papel de Luengo. "Metemos a Luengo porque cuando saltábamos fuera ellos nos generaban superioridad y necesitábamos el centro el campo más libre para que protegiese".

La afición desplazada. "Hoy es más orgullo valor y garra que nunca. Se ha visto lo que representa el Real Oviedo. El rival ha hecho un partidazo y la remontada tiene mucho mérito. La afición es nuestro orgullo y queremos demostrarle nuestra fidelidad. El ambiente que se genera es para disfrutarlo. Que se tomen una por mí".

El Oviedo golea de cabeza. "Tenemos buenos cabezones en el equipo y sacamos muchos centros. Tenemos que aprovechar eso y cuanto más variantes tengamos, mejor".