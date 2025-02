El Oviedo mantiene la fe, remonta en Burgos y se pone líder provisional de Segunda: victoria 1-2

Con sumo cuidado de no caer en las palabras trampa (“ascenso” o “liderato” son tabús), explicó Calleja en la previa que notaba que el vestuario creía, que le daba esa sensación en la nariz de que la gente estaba enchufada. Y que eso, esa fe, es lo que más tranquilo le dejaba. La fe en alcanzar un objetivo pesa en ocasiones más que los argumentos futbolísticos. Porque el Oviedo salió de El Plantío de una situación más que complicada, 1-0 abajo y superado con claridad por el rival. Lo hizo acertando en los momentos clave, y con otros de muy buen fútbol, sí. Pero lo hizo, sobre todo, en un ejercicio sobresaliente de creer. Solo así se explica el 1-2 de Burgos. Es la fe del -por lo menos hasta mañana- líder de Segunda.

Burgos 1 2 Real Oviedo 1-0, min. 28: Borja Sánchez. 1-1, min. 40: Alemão. 1-2, min. 55: Dani Calvo. Alineación Burgos Cantero (1);

Arroyo (1), Grego (1), Florian (1), Córdoba (1);

Atienza (1), Bares (1);

Sancris (2), Curro (1), Borja Sánchez (2);

Fer Niño (1). CAMBIOS Quintanilla (1) por Bares, min. 46.

Elady (1) por Niño y Espiau (1) por Borja S., min. 56.

Konan (1) por Córdoba, min. 73.

Alineación Real Oviedo Aarón (2);

Nacho Vidal (2), Costas (2), Calvo (2), Pomares (1);

De la Hoz (1), Seoane (2);

Hassan (1), Colombatto (2), Chaira (2);

Alemão (2). CAMBIOS Sibo (1) por De la Hoz y Moyano (1) por Hassan, min. 46.

Luengo (1) por Seoane, min. 70.

Portillo (1) por Chaira, min. 78.

Paraschiv (s. c.) por Alemão, min. 87. Guzmán Mansilla (comité andaluz). Amonestó al local Grego y al visitante De la Hoz.

El Plantío: 11.156 espectadores, según datos oficiales, con unos 1.500 oviedistas en la grada.

Salió el Oviedo al campo algo reservón, no tanto en su posicionamiento -no es que se refugiara voluntariamente cerca de Aarón- como en el ritmo de su propuesta. Mordió el Burgos de primeras y los de Calleja parecieron sorprendidos. Como si se esperaran más bien un rival que les cediera balón y metros.

Le salió bien el disfraz a Ramism, pues los suyos dominaron de inicio, en algunos momentos de una forma llamativa. Calleja situó a Colombatto cerca de Alemão, tanto en la presión como en el ataque posicional, y Seoane se ubicó junto a De la Hoz en el doble pivote. No funcionó. Vidal abandonaba el lateral para refugiarse en posiciones más interiores, y de paso dejar el carril libre para Hassan en un intento por proporcional al galo un carril de aceleración. Tampoco funcionó. El Burgos fue dominar absoluto del primer cuarto de hora.

Se movían bien entre líneas los de Ramis, con la novedad de Borja Sánchez, recuperado del olvido parece que por el factor motivacional, (luego iremos a la ley del ex) en la izquierda, aunque como faro de cada ataque. No pareció casualidad que a los 55 segundos tuviera que meter una buena mano Aarón a remate de Atienza en una falta frontal. Tampoco el intento de Grego poco después. Ni la llegada disuasoria de Calvo cuando Curro se relamía en el área tras un error de Pomares en la salida. Se atrincheraba el Oviedo como podía y no sumaba ninguna razón en ataque tras un par de tibios centros de Hassan y Chaira, desconectados hasta entonces.

Y aunque después del cuarto de hora el Oviedo empezó a reconocerse con la pelota de aliada, tampoco es que terminara de sentirse cómodo del todo. La suma de todos esos detalles desembocó el mazazo del minuto 28. Borja Sánchez recibió -.otra vez- entre líneas y abrió a Sancris, mientras iniciaba una carrera al área. El extremo la puso y el canterano del Oviedo remató picado abajo, imposible para Aarón. Hasta tres veces pidió perdón por la afrenta a sus colores.

El golpe hizo reaccionar a Calleja que ordenó un pequeño matiz, un guiño a la cordura: Colombatto en la base y Seoane cerca del área. La permuta le sentó más que bien al Oviedo. Unida esta al paso atrás del Burgos, consciente de la renta que había adquirido.

Tampoco es que hubiera acumulado muchos méritos el equipo de Calleja cuando encontró el premio del empate. Fue una buena jugada que explotó las virtudes de sus atacantes. Porque Chaira encaró y ganó a su par, Seoane controló y centró con mimo, y Alemão aceleró la acción con un testarazo perfecto abajo. Las 1.500 camisetas azules estallaron en la esquina carbayona de El Plantío, como quien disfruta de un premio que no se esperaba. De ahí al descanso, apenas cinco minutos, el Burgos se tambaleó y el Oviedo pisó más que nunca territorio enemigo. Lástima el silbido del descanso, porque era el mejor momento de los azules en toda la primera parte.

Ese pequeño tramo de bonanza no pareció convencer a Calleja que hizo dos cambios al receso. Se quedaron De la Hoz (con amarilla) y Hassan (fallón) en la caseta para que entraran Sibo y Moyano. La medular pasó a formar con Sibo barriendo de ancla y Seoane y Colombatto amenazando por delante.

No tardó en enseñar los dientes el Oviedo, en una combinación por la izquierda de Pomares y Colombatto, con centro atrás a Moyano. Cantero respondió ágil al chut del extremo. Sin duda, parecía mejor parado el Oviedo.

Quizás por eso, quiso reaccionar tan pronto Ramis, con un doble cambio a los 10 minutos de volver. Pero antes, el Oviedo sacó un córner. Uno cerrado, que se hizo más peligroso en la prolongación y que llegó al punto más alto del tráfico aéreo: la cabeza de Dani Calvo. El central tocó con la testa para hacer el 1-2. Esta vez sí, merecida recompensa a un Oviedo ambicioso.

Ahí sí hizo el doble cambio Ramis. Borja se fue del campo y el Oviedo respiró aliviado. Pero el Burgos respondió de inmediato, con un chutazo de Sancris al que respondió felino Aarón. Se pausó un poco la cosa tras ese latigazo, no parecía el conjunto azul sufrir, con la posesión dividida, aunque sin dañar a la contra, que es uno de los debes de este equipo. Pero aun así Calleja decidió cubrirse, con la entrada de Luengo por Seoane y el paso a la defensa de cinco. La sobre protección significó, sin embargo, que el balón sería del Burgos a partir de entonces.

Pero lo cierto es que el Oviedo no sufrió, salvo una definición postrera de Elady a las nubes. Bien pertrechado atrás, con alguna posesión para desahogar y con oficio. Mucho oficio. El propio de los equipos serios, los que al final están arriba. Así abrochó el equipo un triunfo que dispara el optimismo, por si quedaba alguna duda. La victoria del que sabe sufrir cuando toca, y levantarse cuando todo parece ir en contra. Tres puntos para -al menos por un día- líder de Segunda División.