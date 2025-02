Dani Calvo, el zaguero de buena cabeza: el central suma un gol más a su lista, todos ellos con la testa

Dani Calvo volvió a hacer anteayer en Burgos una de las muchas cosas que mejor sabe hacer: imponerse por alto. El central azul marcó en El Plantío el gol de la victoria del Oviedo ante el Burgos (1-2), un tanto que colocó momentáneamente a los carbayones en lo más alto de la clasificación, un detalle que el capitán azul quiso rebajar tras el partido: "Es una buena noticia, pero los pies en el suelo. Es anecdótico, sabemos dónde estamos y dónde queremos estar en mayo y junio".

Con su gol en tierras castellanas, Dani Calvo alcanzó los seis tantos con la camiseta carbayona. Y hay un dato que lo hace aún más especial: todos han sido de cabeza. Desde su llegada en 2021, además, el central se ha convertido en una pieza clave de la defensa del Oviedo, disputando como titular prácticamente la totalidad de los encuentros (esta temporada lleva 27 de los 28 posibles). Pero más allá de su solidez en la zaga, se ha convertido en un recurso ofensivo del que tirar en las jugadas a balón parado dada su capacidad para ir de cabeza. "Sabíamos que ellos defienden en zona y que el balón tenía que ir al primer palo para intentar peinarla. Me encontré la pelota a placer y fue para dentro", relató tras el partido.

El choque en El Plantío no fue fácil para el Oviedo, especialmente en la primera parte. "Nos ha pesado el campo, que estaba seco, y sin balón hemos estado superados y desajustados", reconoció el central. El Burgos golpeó primero con gol del extremo azul cedido en tierras castellanas, Borja Sánchez, y los de Calleja tuvieron que remar a contracorriente. "Hemos hecho lo difícil, que es empatar en una jugada aislada, un buen remate de Alemão", apuntó Calvo.

Tras el descanso, el equipo ajustó su esquema y mejoró notablemente. "Cambiamos un poco el sistema, ajustamos y todo fue mejor. Luego aprovechamos una jugada de estrategia, que es tan importante en esta categoría". Y ahí, en un córner, apareció el de Huesca para conectar su cabeza con la historia.

La victoria mantiene al Oviedo invicto en 2025 y confirma la buena dinámica del equipo. "Suele caracterizar a los equipos ganadores que, incluso cuando no están bien, son capaces de sacar los partidos adelante. Estamos consiguiendo esa mentalidad", valoró Calvo. Ahora, el equipo ya piensa en su siguiente desafío: el Deportivo de La Coruña en el Tartiere, el próximo domingo, 2 de marzo, a las 16.15 horas.

Y para Calvo, si hay algo que no cambia, pase lo que pase, es la fe de la afición oviedista. En las ciudades cercanas a las que la hinchada puede ir y volver en el día sin tener que costearse un hotel, la marea azul se cuenta por miles de desplazados. En Burgos, una vez más, se hicieron notar. "Se han volcado con nosotros, nos han animado todo el partido. Esto también va por ellos", agradeció el capitán en la sala de prensa de El Plantío. Todos ellos regresaron contentos con el Oviedo como líder de la categoría (algo que no conseguía desde el año 2001), y con la esperanza de que Dani Calvo siga siendo una de las piezas fundamentales de la defensa carbayona. Y, por qué no, siga metiendo esos cabezazos que dan tantos puntos.

Suscríbete para seguir leyendo