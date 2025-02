El futbolista del Oviedo que disfruta más que nadie “Lo necesitaba; me estoy quitando una espinita...”

El Oviedo atraviesa su momento más dulce de la temporada, situado en la segunda plaza, la que da derecho a jugar en Primera División el próximo año, y acumulando ya 7 semanas sin perder. Disfruta la afición y también lo hace la plantilla. Y hay un futbolista que lo hace de una forma especial pues por fin logra tener la continuidad que anhelaba cuando en su día firmó con el Oviedo: Carlos Pomares.

“Me hacía falta esta continuidad en el Oviedo. Siempre he dicho que no la he podido tener para demostrar mi nivel y ahora me estoy quitando esa espinita”, explicó el lateral a su paso por la sala de prensa de El Requexón esta mañana.

Para Pomares, la mejora atrás explica buena parte del éxito del Oviedo en esta segunda mitad de la temporada: “Ya hemos dicho por activa y por pasiva que si un equipo quiere estar arriba debe ser sólido. De lo contrario, tienes que meter muchos goles para ganar los partidos y eso no es fácil en Segunda. En 2025 hemos dado un paso adelante todos. Tácticamente estamos mejor plantados, con más poso. Y más tranquilos, porque el rival también juega y es muy difícil dominar un partido entero. Sabemos defender mejor el área, sabiendo lo que tenemos que hacer”.

Además, el zaguero se refirió a la apuesta por la defensa de cinco hombres con la que Calleja acabó el choque de Burgos: “Creo que fue un cambio acertado porque podíamos saltar más hacia fuera y apretar a los de banda. Con los carrileros podíamos llegar a banda con más facilidad y al equipo rival le costaba más progresar tras ese cambio. Da la sensación de que era un cambio defensivo, pero en realidad no lo es, porque impides que el rival avance de forma más sencilla”.