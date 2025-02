Confianza, defensa, Alemão... Los héroes del ascenso del 88 elaboran el decálogo para el éxito azul

"¿Un consejo? ¡No leer la prensa!", dice Keith Thompson entre risas, antes de desarrollar su idea: "Es que es muy peligroso cuando estás arriba creértelo. Tienen que seguir igual, no dejarse llevar por los elogios". Thompson sabe lo que es triunfar en el fútbol y dejar huella en una ciudad tan futbolera como Oviedo. Fue integrante del conjunto que capitaneado por Vicente Miera logró subir a Primera vez en 1988. "A ver si ya empezáis a llamar a otros", indica Viti, "porque sería buena señal…". También Viti formaba parte de ese equipo. Como Tomás González y Vili, otros dos puntales.

LA NUEVA ESPAÑA le pide a los cuatro representantes (portero, defensa, medio y delantero) de aquel glorioso Oviedo que condensen en 10 puntos los consejos para mantenerse en lo más alto y acabar triunfando. Tal y como ellos ya lograron en el 88.

01 Alejarse de las distracciones

Es a lo que se refiere Thompson con su reflexión inicial, un mal del que Javi Calleja trata de alejarse siempre que puede. "Es mejor no mirar la clasificación", proclamó el entrenador tras triunfar en Burgos y verse en el primer puesto momentáneamente de la clasificación. Y el vestuario sigue ese lema al pie de la letra. "Es complicado no distraerte porque en Oviedo ya sabemos cómo es la gente de apasionada, para lo bueno y para lo malo...", expone Thompson, que insta a los azules a alcanzar el equilibrio perfecto: "Hay que disfrutar pero sin confiarte".

02 Repartir el gol

"Marcando con facilidad todo es más fácil. Incluso te sirve en partidos en lo que no mereces tanto, como pasó en Burgos", empieza su razonamiento Tomás, que fue un centrocampista con facilidad para incorporarse a las posiciones de ataque y anotar; "pero es importante que haya en la plantilla varios futbolistas con gol, no solo uno. En nuestra época Carlos era la referencia en ataque, el hombre gol, pero los del medio también le ayudábamos con una buena cifra de tantos por temporada". Y añade un último detalle: "Es una pena que Sebas Moyano y Paulino, que el año pasado hicieron muchos goles, este año no estén aportando en esa faceta. A ver si ahora logran enchufarse porque podrían ser decisivos".

03 Mantener la confianza

Creer en lo que haces es básico para alcanzar el éxito. En cualquier aspecto de la vida. Y el fútbol no es una excepción. Así lo entiende Viti, y su opinión tiene más peso al constatar su experiencia en un puesto, el de portero, en el que es básico actuar en todo momento con confianza. "Confiar en las virtudes del equipo, en lo que cada uno es capaz de hacer, es importantísimo. Incluso cuando no juegues bien; porque si tienes confianza en ti sacas resultados positivos", explica Viti. "Se les ve confiados hasta cuando no salen las cosas. Mira la primera parte de Burgos, que a pesar de ser inferior que el rival no te fuiste del partido y cuando tuviste tu oportunidad la supiste aprovechar", interviene Vili.

04 Crecer desde la defensa

Es algo que ha aprendido el Oviedo con el paso de la competición. "Nosotros nos hicimos fuertes desde atrás", recuerdan los exjugadores. "Partimos de una buena defensa y de unos medios que ayudan. ¿Qué el juego es a veces rácano? Pues estamos acertados y todos ayudan a defender", analiza Vili.

05 Fuera egoísmos

"Hay que mirar por el grupo. En todo momento", ordena Tomás, consciente del espíritu que Vicente Miera instauró en el Oviedo del 88 y que cuajó desde el primer día en aquella recordada temporada. "Si no juegas de titular hoy, lo harás mañana. Y si no, a aportar desde el banquillo. Cada uno con lo que le toque Esto es un éxito colectivo, no individual", insiste el que fue poderoso centrocampista.

06 Las rotaciones

Para Tomás, es muy importante no llegar al desenlace de la competición justo de energía. Hay que dosificar las piernas más castigadas. "El año pasado se notaba más cuando había rotaciones, pero ahora hay mejor plantilla. Y creo que Calleja está sabiendo hacer que todos se sientan importantes", se justifica.

07 Saber lidiar con la presión

Todos las voces consultadas subrayan una diferencia básica entre el Oviedo de 1988 y el actual: "Nosotros no teníamos la presión de subir, y eso jugó a favor. Los de ahora sí la tienen". Viti, por su parte, apunta que "incluso el propio entrenador se encargó de añadir más presión con lo de que tiene la mejor plantilla; pero hay experiencia para salir adelante". En todo caso, defiende Thompson que "cuando fichas por el Oviedo sabes la que te espera. No puedes pensar que no tendrás presión, llegas prevenido".

08 Agarrarse a los partidos

Esta idea es lanzada por Vili. "Aguantar siempre. Quizás no tenemos el juego más vistoso pero tenemos jugadores que resuelven, y el equipo defiende bien. Jugar bien se hace en Primera y nosotros, de momento, somos de Segunda. Y cuidado que hay muchos rivales en el camino y nos quiere hacer pupa", advierte.

09 Alemão

Lo de elegir al brasileño como un argumento por sí solo para acercarse al ascenso es cosa de Vili, defensor de raza, como demostró en toda su etapa como futbolista del Oviedo. No lo dice un cualquiera. Y Vili tiene claro qué puede sentir un defensa que tiene la misión de marcar el corpulento atacante del conjunto carbayón. "No me gustaría tener enfrente a ese tanque. Si te pones en medio, te arrolla, ¡me cago en la leche!", dice para medir el valor de contar con un ariete de sus características. "Es diferente a lo que significaba Carlos para nosotros, porque son delanteros con características muy distintas. Pero ambos son claves para que todo funciones. Además, Alemão cuenta con muy buenos pasadores y eso para un delantero es una bendición", cierra Vili.

10 El acierto del entrenador

A Calleja le toca jugar el papel que entonces cubrió a las mil maravillas Miera, con su método y sus manías. "Me acuerdo que en el primer entrenamiento de Miera, Vili, el capitán, estaba animando a los compañeros, muy encima de ellos. Vicente, serio como era, se acercó y le dijo: ‘Aquí las órdenes las doy yo’. Ya el primer día marcó la pauta", subraya Thompson. "Si Calleja logra involucrar a todo tiene el 90% ganando. Y creo que está siendo inteligente en este aspecto", dice Tomás. "Hay que recalcarle a los futbolistas que es su año. Y eso es del entrenador", indica Vili.

