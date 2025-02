Colombatto valora el juego del Oviedo y ofrece un buen diagnóstico: "Si hago un mal partido y gano..."

El Oviedo se encuentra en posiciones de ascenso directo tras la victoria por 1-2 en Burgos. Este fin de semana, los azules se verán las caras con el Deportivo de La Coruña en el Tartiere (domingo, 16.15 horas). Para analizar el choque contra los gallegos se pasó Santiago Colombatto por la sala de prensa de El Requexón.

El choque ante el Dépor. "Es un partido difícil para nosotros. Son un gran equipo y nosotros tenemos que seguir con una buena dinámica, trabajar y poder ganar el partido para seguir arriba. El último tramo será difícil. Queda mucho y sabemos que la Segunda es complicada, hay muchos equipos en la pelea, será partido a partido. En la primera vuelta, hubo alguna jornada que nos pusimos segundos. Estamos ahí arriba pero falta mucho y el objetivo es mantenerse. El Dépor es un equipo que juega muy bien. Tiene dos extremos muy buenos. Esa es una de sus claves. Nosotros tenemos lo nuestro y debemos enfocarnos en ello. Eso es lo que nos permitirá seguir peleando".

Su rol como centrocampista. "Este año me ha tocado jugar en diferentes posiciones del campo. Jugué cerca del nueve, en banda, en el centro... Me gusta jugar. Donde yo jugué siempre ha sido al lado del cinco, o incluso de cinco. Pero eso no quita que pueda hacerlo en otras posiciones para ayudar al equipo. El partido pasado, Nacho jugó más por dentro y lo hizo muy bien. Todos tenemos que aportar donde nos toque".

El estado físico de Colombatto. "Esta temporada está siendo a la inversa respecto a las lesiones. El curso pasado llegué muy justo y creo que en esta es al revés. Cada vez llego mejor y en el final estaré mejor. Voy a ser importante para poder ayudar al equipo de cara a los partidos que quedan".

El cambio respecto a la primera vuelta del campeonato. "Ya habíamos llegado a estar segundos en ascenso directo. Es algo lindo para el club, pero hay que ser conscientes de todo lo que falta. Está bien la ilusión que se crea porque está bien verse arriba, pero no hay que tomarlo como presión, si no como una motivación. Hay que disfrutar el momento porque el Oviedo hace mucho tiempo que no está así. No hay que pensar en terminar ya, si no tratar de disfrutar estos últimos partidos y pelear para llegar al final en esta posición. Sería muy lindo para nosotros y para la ciudad. Debemos ser conscientes de que el domingo jugaremos otra final. A veces la gente no se da cuenta de que en el otro lado también hay un equipo. Nosotros debemos enfocarnos en los partidos que quedan y trasmitirle seguridad a la gente. Se tienen que ver reflejados en su equipo. Eso genera algo bonito. El otro día fue la primera rampa. Se ve que se alimenta la ilusión".

Un juego polémico en lo vistoso. "Muchas veces entramos en el detalle de que siempre debemos jugar bien. En esta división, todo es complicado. Si logras jugar bien y ganas, tiene mérito. Pero a veces, los partidos se complican y saber sumar de tres, tiene el doble de mérito. Los partidos que se sufren y se saben sufrir, son los más importantes. Si el equipo gana, nadie se acuerda cómo juegas. El objetivo que buscamos es más grande. Nosotros intentamos jugar bien, pero a veces no sale. Y lo importante es ganar. A veces nos enfocamos en jugar bien y los resultados no se dan. Si juego mal y gano... Yo quiero ganar".

El equipo. "Tenemos una plantilla larga con jugadores de calidad en todas las posiciones. Hay competencia interna. El míster tiene problemas para elegir al equipo y se ve que el once no se repite. Seguimos peleando y estamos ahí. Eso ayuda el físico del jugador y a poder distribuir mejor las cargas. Eso hace que el equipo rinda mejor".

Mejor rendimiento a domicilio. "No creo que nos esté costando en el Tartiere. Lo estamos haciendo bien. Contra el Eldense el equipo lo intentó. No ganamos, pero siento que nosotros estamos más cómodos jugando en casa. Este año, el estadio siempre está a tope. Nosotros nos sentimos mejor, pero luego los resultados lo opacan. Esta temporada estamos logrando mejores resultados a domicilio y eso puede confundirnos".