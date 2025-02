Calleja saca pecho sobre el runrún con el estilo del Oviedo: “A mí me parece que jugamos muy muy bien”

El Real Oviedo se mide este domingo al Deportivo de La Coruña en el Tartiere a las 16.15 horas. Javi Calleja analizó en El Requexón la situación del equipo, haciendo especial hincapié en el dogma que repiten todos los trabajadores del club azul las últimas semanas: "disfrutar del camino".

El partido del domingo. "En el día de hoy me gustaría enviarle un recuerdo cariñoso a la familia de Pelayo Novo. El choque ante el Dépor es un partido de los más complicados de la temporada. Jugamos contra uno de los mejores visitantes.

Dosificar las cargas. "Una plantilla con tantos buenos jugadores necesita que todos se sientan importantes,ir rotando y que los que tengan molestias se puedan dosificar. Que partan desde el banquillo e, incluso, si hay riesgo de algo que se queden fuera de la convocatoria. Hay que intentar que todos estén al 100%".

Euforia con la posición. "Euforia no quiero ninguna, quiero que se viva todo con ilusión. Entusiasmo, ganas y que la gente disfrute, que en el campo tengamos un ambiente único. Cada vez se nota más, eso es buena señal de que estamos todos juntos".

El runrún de un juego poco vistoso. "A mí me parece que jugamos muy muy bien y cada vez mejor. Es un debate que daría para muchas horas. Qué es jugar bien. Hay que ganar. Somos capaces de dominar en muchos campos de juego y tenemos muchos recursos. Tenemos grandes jugadores para salir en transiciones, sabemos defender en bloque alto... Eso es jugar bien al fútbol".

La posibilidad de jugar con dos arietes. "Dependerá de la situación. El equipo tiene posibilidades para jugar con dos puntas, con mediapunta, con tres centrocampistas... Dependerá de cada encuentro y de los estados físicos de los jugadores".

Dani Calvo. "Lo veo bien. Se han ido pasando las molestias y debería entrenar con total normalidad".

El partido de ida en La Coruña. "Fue el primero y parecía fácil ganar. Ya se ha visto que es complicado estar donde estamos. El Dépor no ha parado de dar pasos hacia adelante".

El estilo de juego del Oviedo y la capacidad de remontar. "El fútbol lo es todo. Jugar bien a veces es saber que no te están saliendo las cosas y que tienes que esperar un momento y tener madurez para darte cuenta de que no te están saliendo bien las cosas con balón. El equipo suma muchos registros para ser un equipo muy completo. Estamos haciendo una grandísima temporada. En el momento en el que no estamos cómodos sabemos reaccionar".

Gran variedad de jugadores. "Tengo la idea muy clara de lo que quiero y luego hay puestos en los que hay dudas por varias cosas. Lesiones, análisis del partido... Son diferentes circunstancias que pueden beneficiar a lo largo del encuentro".

Un partido con la grada a reventar. "Para mí es un partido precioso. Por el Oviedo, por el Dépor, por la afición. El Tartiere siempre nos apoya y es el aspecto que más he destacado desde que he llegado. Se respira buen ambiente de fútbol y se ve el campo con entradas importantísimas. El apoyo será clave".

Los que se quedan fuera. "Cazorla está bien, pero no irá convocado. Ni él, ni Lemos ni Paulino. Queremos distribuir bien las cargas".