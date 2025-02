El Oviedo quiere llegar con fuerza al último tramo: así es la estrategia de los azules de cara a final de temporada

El Oviedo está llevando a cabo una estrategia inteligente de cara a final de temporada. Los azules buscan llegar al tramo decisivo con el máximo número de jugadores disponibles para tratar de conseguir el codiciado ascenso a Primera División. Para ello, la táctica de Calleja, entrenador azul, pasa por la buena planificación de los descansos de los jugadores y el manejo de las cargas, algo vital a la hora de intentar que un jugador no se sumerja en el pozo de las lesiones.

El Oviedo pretende terminar el año por todo lo alto. Sin embargo, para ello es necesario contar con los jugadores que te han llevado hasta las primeras posiciones de la tabla. Si bien es cierto que los azules disponen de efectivos de sobra para cumplir la misión, lo óptimo para Calleja sería disponer del mayor número de opciones para plantear los partidos a su gusto, algo que, por el momento, parece estar funcionando: el conjunto carbayón marcha segundo, en ascenso directo, y ya cuenta con los famosos cincuenta puntos que marcan el descenso. Y no se ha terminado febrero.

"Tenemos una plantilla larga con jugadores de calidad en todas las posiciones y hay competencia interna. El míster tiene problemas para elegir al equipo y se ve que el once no se repite. Seguimos peleando y estamos ahí. Que el plantel varíe ayuda el físico del jugador y a poder distribuir mejor las cargas, lo que provoca que el equipo rinda mejor", dijo ayer Colombatto en El Requexón antes de la sesión de entrenamientos preparatoria para medirse al Deportivo de La Coruña (domingo, 16.15 horas). El propio centrocampista da las claves para que el Oviedo pueda llegar a junio con el mayor número de hombres disponibles: variar los onces permite que las cargas de trabajo se distribuyan mejor, lo que ayuda la físico de los futbolistas y que el equipo rinda mejor.

La temporada pasada, sin embargo, el Oviedo, bajo la batuta de Luis Carrión, supo remontar el mal inicio de temporada que cosechó Álvaro Cervera y consiguió colar al conjunto carbayón en la final del play-off. Sin embargo, el exceso de carga de trabajo en unos pocos jugadores lastró un final de temporada que se hizo muy largo en El Requexón: muchos de los jugadores tuvieron que forzar para poder disputar los últimos encuentros de un curso en el que se rozó el ascenso a Primera División por primera vez en décadas.

Cazorla, que llevaba semanas sin poder entrar en el once, disputó apenas unos minutos en la fatídica final de Cornellá. El doble campeón de Europa llegó fundido al tramo final, cosa que están intentando evitar ahora en la casa azul. De hecho, el llanerense, a pesar de no estar lesionado, ha llevado a cabo un campamento personal de dos semanas para tratar de recuperarse al cien por cien para evitar recaídas.

Abel Bretones, jugador ahora perteneciente a Osasuna, disputó la práctica totalidad de los partidos la temporada pasada, algo que le pasó factura al final del curso. De hecho, Pomares, que había ejercido el rol de revulsivo durante todo el año, fue el que jugó los últimos encuentros. No estaba lesionado, pero Carrión tomó la decisión de poner al valenciano.

Colombatto y Paulino también tuvieron que forzar la máquina para poder ir convocados. De hecho, el argentino reconoció ayer estar siendo más conservador de cara al tramo final: "Esta temporada está siendo a la inversa respecto a las lesiones. El curso pasado llegué muy justo y creo que en esta es al revés. Cada vez llego mejor y en el final estaré bien. Voy a ser importante para poder ayudar al equipo de cara a los partidos que quedan", dijo.

Repartir las cargas de trabajo y no forzar a los jugadores es vital para tener un final de año tranquilo. Así lo creen en el club azul, donde esperan que este año sí sea el año.

Lo más destacable del entrenamiento del Oviedo ayer en El Requexón fue el regreso de Dani Calvo al trabajo tras dos días en el gimnasio por unas molestias musculares. El central se calzó ayer las botas y saltó al césped de la ciudad deportiva azul, aunque no completó la sesión. El oscense tocó balón, pero a la hora de entrenar el partido, se retiró al gimnasio para seguir ejercitándose en solitario. El Oviedo tiene al jugador entre algodones para que pueda llegar al choque ante el Deportivo de La Coruña, siendo Calvo un jugador que no ha sufrido ninguna lesión en los últimos dos años. Sin embargo, Calleja cuenta con Luengo para suplir la baja en el caso de que el de Huesca no llegue en forma al partido del domingo en el Tartiere.

Por otro lado, Paulino cuajó la sesión en solitario y Cazorla sigue en el gimnasio para recuperarse de manera óptima de su lesión en el gemelo.

