"No me sentí valorado y decidí no renovar para tener minutos"

Los Reyes Magos dejaron durante el mercado de invierno tres regalos en el Real Oviedo. La llegada de Nacho Vidal César De la Hoz y Portillo ha sentado de maravilla en la casa azul, pero para que estos futbolistas pudiesen recalar en la capital del Principado, el conjunto carbayón tuvo que dar salida a varios jugadores, entre los que se encontraba Francisco Fumaça de Mascarenhas "Masca" (Lisboa, 2000). El ariete portugués, que no entraba en los planes de Javi Calleja, se sienta con LA NUEVA ESPAÑA para analizar su salida del club azul en busca de los minutos que no estaba teniendo en el Oviedo, a pesar de ser uno de los goleadores del pasado curso, en el que se rozó el ascenso con la yema de los dedos.

¿Qué tal por Elda? ¿Cómo están siendo estas primeras semanas?

Muy buenas. Ya tengo la casa, tengo todo organizado, así que ahora estoy muy cómodo. Mi perra también está encantada con el tiempo que hace aquí.

Se marchó de Oviedo para tener minutos. ¿Cómo se encuentra dentro de su nuevo vestuario?

Muy bien. Estamos jugando bien, aunque nos está costando sacar los resultados que queremos. Creo que estamos recibiendo demasiados palos para lo que realmente estamos haciendo, pero estoy convencido de que podemos revertir la situación.

Fue llegar y que el club cambiase de entrenador. ¿Encaja con el nuevo técnico?

Pues es curioso porque que Dani Ponz ocupase el banquillo fue una de las razones por las que vine, me transmitió mucha confianza. Sin embargo, desde que está Oltra, siento incluso más confianza y estoy teniendo muchos minutos.

Llegó a Elda y en 13 minutos marcó su primer gol. ¿Cómo fue ese momento?

Lo mejor que le puede pasar a un delantero. Llegar, marcar y jugar muchos minutos es una gran motivación para mí.

Con Calleja apenas jugó. El año pasado, Carrión le ponía en banda cuando usted siempre se ha definido como un "nueve". ¿Le prometieron en Elda jugar en punta?

Sí, cuando me llamaron me dejaron claro que me querían como delantero. Esa fue la idea del club desde el primer momento. Y ahora con Oltra, también me dice que le gusta cómo juego de "9" y que esa es la posición en la que me ven.

El año pasado jugaba de extremo, pero acababa siendo casi un segundo delantero.

Bueno, al final jugaba en banda, pero por la estructura del equipo terminaba pegándome a Alemão y casi jugábamos con dos delanteros. Viti ocupaba toda la banda y yo me movía más por dentro.

¿Y con Calleja? ¿Por qué no cuajó la relación?

Bueno, eso se lo tendría que preguntar a él. Me decía que podría ser importante con dos delanteros, pero jugábamos con uno y buscaba otro tipo de perfil. Es parte del fútbol.

En verano hubo rumores sobre una posible cesión, pero finalmente salió libre. ¿Cómo se gestó su salida?

Llegaron ofertas, pero ni me planteé salir. Sentía que me había ganado mi sitio en la plantilla y quería pelear por el ascenso con el Oviedo. Pero luego llegaron muchos refuerzos y dejé de jugar. En enero pedí salir porque con mi edad lo que quiero es jugar.

En una entrevista con LA NUEVA ESPAÑA dijo que quería renovar con el Oviedo. ¿Por qué no se dio?

Siempre lo tuve claro. Si estás en un equipo que pelea por el ascenso, lo ideal es seguir. Pero al final no sentía que me valorasen como debía y decidí no renovar.

¿Tuvo algo que ver que cambiara de representante?

Alberto Ortiz fue clave en mi llegada al mercado español, le estaré siempre agradecido. Luego Joaquín (Vigueras) y Leo (Bermejo) me hablaron de firmar con ellos y me pareció interesante, pero dejé claro que Berto también tenía que seguir en el proceso porque valoraba mucho su apoyo. Y así seguimos. Me dijeron que la decisión era mía. Yo solo quería jugar y me presentaron opciones. Hubo mucho interés en Segunda División y eso me hace feliz porque significa que estoy haciendo bien mi trabajo.

¿Le da rabia que en Oviedo no le diesen la oportunidad este año?

Siempre da rabia no jugar, pero lo importante es canalizar esa rabia en trabajo. Me esforcé al máximo, pero las cosas no se dieron como me hubiese gustado.

A pesar de todo, dicen de usted que siempre será un oviedista más, y más, después de casi meter el gol del ascenso. ¿Tiene pesadillas con la revisión del VAR?

Sin duda. El Oviedo es el club de mi corazón. El gol lo he visto más de 80 veces, pero ya da igual. Lo anularon y punto. Lo que toca es seguir marcando goles y creando momentos así.

¿Y cómo ve ahora el Oviedo desde la lejanía?

El Oviedo tiene todo para lograr ascender y espero que lo consiga. Me encantaría ir a la fiesta si se logra el objetivo. Solo puedo dar las gracias. Desde que llegué a El Requexón sentí el cariño de la afición y vivir lo que vivimos el año pasado fue increíble.

