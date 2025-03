Calleja analiza la derrota y da la cara por Alemão: "No podemos tener ninguna queja con su temporada"

El Oviedo pierde el primer partido del 2025 ante el Deportivo de La Coruña en el Tartiere. Tras el pitido final, Javi Calleja, técnico azul, se pasó por la sala de prensa del feudo carbayón para analizar la derrota.

Un mal día en la oficina. "No es buen día. A todos nos gusta ganar y de forma consecutiva, y sobre todo ante nuestra afición. No lo hemos podido conseguir. Decimos desde el primer momento los que conocemos la categoría que puntuar y estar arriba tiene mucho mérito y es complicado. Hay muy buenos equipos y los choques se resuelven por detalles. Eso ha pasado hoy. Nosotros hemos tenido dos para ponernos por delante y no hemos estado acertados. Ellos, sí".

El gol rival en el 90. "Nosotros vamos siempre a ganar y a por la victoria. Pueden pasar estas cosas. Nos consiguieron salir de la presión y aparece por sorpresa Ximo con mucho carril por delante. Teníamos que haber defendido mejor esa acción, pero son las cosas que tiene el fútbol. El equipo rival tuvo acierto en su ocasión más clara. Su gol viene de una jugada puntual. No terminamos de ajustar bien y basculamos mucho todos. No estuvimos pendientes de Ximo y con una triangulación rápida se quedó solo. Nos costó el partido y eso duele, pero no estábamos concediendo demasiadas transiciones".

El juego del Oviedo. "El equipo ha demostrado un nivel competitivo muy alto. Hemos robado muchos balones en campo contrario a pesar de que ellos buscaban superioridades y posesiones en su construcción. Desde el orden hemos conseguido robar, pero nos ha faltado tener un poquito más de posesión y ser un poquito más verticales. El juego demandaba jugar más rápido hacia adelante y siempre dábamos un pase de más. Nos faltaba el haber estado un poco más finos".

Vértigo de estar en ascenso. "En eso está la madurez del equipo y en saber tener la cabeza fría. Nosotros no podemos volvernos locos ni marearnos. Debemos mantenernos humildes y trabajar. El estar constantemente viviendo de sensaciones creo que es peligroso y te puede sacar del objetivo final, algo que no estamos dispuestos a consentir. No creo que el equipo haya salido pendiente de la posición, pero hemos jugado contra un rival peligroso y es muy difícil conseguir siempre ganar y estar en ascenso directo mucho tiempo. Es lo que queremos y por lo que peleamos, pero sabemos de la dificultad que requiere. El equipo tiene que ser inteligente para saber gestionar cada cosa como toca y analizarla de manera fría. No nos debe pesar la euforia ni el derrotismo".

El partido de Viñas. "Llevaba mucho tiempo sin poder participar y ha trabajado muy bien. Ha demostrado que tiene empuje y lucha. Cada uno debe conocer sus virtudes y cuando metemos dos delanteros, debemos aprovechar a meter más balones al área. Con los delanteros que tenemos, siempre pasa algo en las áreas".

La derrota y la ocasión de Alemão. "Estábamos dolidos, porque haces muchas cosas para que no se te escape el empate y al final del partido, sin tiempo de reacción, te cuesta los tres puntos. Además, fastidia por haber tenido ocasiones. A partir de ahí, mañana pasaremos página y analizaremos las cosas para ya pensar en el Mirandés. Alemão está dándole muchas vueltas a esa jugada, pero ha faltado la definición. No podemos tener ninguna queja sobre su temporada".