Hermandad en azul y blanco: así se vivió la previa del partido entre el Oviedo y el Dépor

"Esperemos encontrarnos en Primera". Esa fue la plegaria más repetida ayer en la previa del partido entre el Oviedo y el Deportivo en el Tartiere. Dos aficiones hermanas disfrutaron de un gran ambiente antes de que los jugadores de cada equipo dirimieran sus diferencias sobre el terreno de juego. Las más de 2.000 personas que llegaron desde La Coruña dieron ejemplo de buen comportamiento y se unieron a la hinchada local, la azul, que recibió a sus vecinos con cariño y ganas de pasarlo bien.

"Lo bueno de que sean ciudades cercanas es que no es raro ver aficionados de ambos equipos en muchas familias", comentó Carla Suárez, una aficionada carbayona que vive en la ciudad gallega desde pequeña, pero que, por herencia familiar, lleva el azul en las venas. Cerca de ella, en una de las puertas del feudo carbayón, estaban Cristina Bollardo y Aitor Nevado. Ella, del Dépor. Él, del Oviedo. "No fastidies que vamos a salir en LA NUEVA ESPAÑA. Espero que en la portada no, que ya he salido mil veces", bromeó Nevado, quien apareció en la primera página de este diario, entre otras ocasiones, el día del recibimiento al avión que trasladó a los jugadores azules aquel fatídico día del no ascenso en Cornellá. "Es un gusto ver a tanta gente de diferentes equipos conviviendo en paz y disfrutando. Eso en otros sitios no pasa", señalaron.

Hermandad en azul y blanco

Mientras tanto, cientos de aficionados herculinos se abalanzaban sobre las taquillas del Tartiere en busca de las pocas entradas que quedaban. El club azul envió 860 localidades a La Coruña, pero hubo casi 10.000 solicitudes por parte de los socios del conjunto gallego. "Es una locura. La mayoría de la gente que viaja lo hace sin entrada. Es cierto que muchos consiguieron una localidad en la zona local gracias a los abonados del conjunto azul, pero otros se quedarán fuera y probarán suerte en las taquillas. Se estima que, entre los autocares fletados por la federación de peñas y quienes viajan por su cuenta en coche, habrá alrededor de 2.500 coruñeses en Oviedo", explicó Carlos Carball, vicepresidente de la federación de peñas del Deportivo de La Coruña. Sin embargo, bastaba con caminar por las calles de la capital del Principado a la hora del vermú para intuir que la cifra podría ser aún mayor.

Ya la noche anterior, en el centro de Oviedo no cabía un deportivista más. Gascona se tiñó de azul y blanco más de 24 horas antes del partido. Y ayer por la mañana muchos ovetenses tuvieron que renunciar a su bar de confianza para el vermú: sus mesas estaban ocupadas por la hinchada rival. Carlos Pereira, padre e hijo, junto a Javier Pereira, paseaban por El Fontán en busca de algún local para comer. Pero todas las terrazas estaban hasta los topes. "Esperemos que gane el Dépor, aunque nos encanta Oviedo", afirmaron.

Con el paso de las horas, ambas aficiones se desplazaron juntas hasta el municipal ovetense, que reunió a 25.081 espectadores, la segunda mejor entrada de la temporada después del derbi ante el Sporting. A las puertas del estadio esperaban Pilar Blanco y Sergio Vázquez, una pareja herculina que tenía "muchas ganas" de que el balón empezara a rodar. La suerte se decantó del lado del hermano gallego, cuya afición vivió un fin de semana redondo. La hinchada azul no se marchó tan contenta del Tartiere, pero sí con la satisfacción de haber acogido, una vez más, a una afición que siempre está encantada de visitar Oviedo.