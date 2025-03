El muro azul lo tiene todo para permitirse soñar

Es cierto que el Oviedo encajó dos tantos ante el Deportivo de la Coruña en el Tartiere. El segundo de ellos, de hecho, precedido de un intento de presión y con el posterior error defensivo, que pilló a Pomares fuera de su zona y a Moyano un tanto despistado. Sin embargo, y a pesar del chasco sufrido en el descuento, los azules solo han encajado, sumando los dos del domingo, cinco tantos en los últimos ocho encuentros.

Este dato es alentador. Los equipos que terminan ascendiendo en junio no solo son los más goleadores, si no también los que menos encajan. No hay más que echar un vistazo a la clasificación de la temporada pasada. El Leganés terminó ascendiendo de manera directa y ganando la Liga a pesar de no ser ni el primero ni el segundo conjunto que más victorias cosechaba. Y fue el cuarto equipo que más goles metió.

Sin embargo, sí que fueron los pepineros los que menos goles se dejaron marcar (27), y con diferencia con el segundo, el Huesca, con 33. El Oviedo, que llegó a conseguir la última plaza del play-off, fue el cuarto que menos goles encajó (39).

Este año el dato es poco alentador si se compara con la temporada anterior: los azules han recibido 34 goles en contra, cinco menos a falta de trece jornadas. Sin embargo, hay que tener en cuenta que el conjunto carbayón ha recibido varias goleadas que inflan este dato, por lo que la cifra no es muy representativa.

Además, el Oviedo sufrió mucho a nivel defensivo durante la primera vuelta de la competición. La endeblez en la zaga pasó factura a los azules, que aprendieron la lección durante las vacaciones de Navidad: cinco goles y una derrota en lo que va de 2025.

Si el Oviedo sigue con esta dinámica y mantiene esta solidez defensiva en el tramo final de la temporada, sus opciones de pelear por el ascenso serán más que reales. n

