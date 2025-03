Así explica Nacho Vidal el doloroso gol de la derrota ante el Depor: “Veo que su lateral aparece solo en el otro lado; el que debe seguir la marca es...”

Nacho Vidal se pasó esta mañana por la sala de prensa de El Requexón para analizar en frío la derrota del Oviedo ante el Depor y lo que le viene al equipo azul, empezando por el atractivo choque del sábado en Anduva. El lateral explicó con claridad cómo vio él desde el campo el tanto del triunfo coruñés, en un mal balance defensivo de los de Calleja. “Yo estoy pendiente de mi marca y veo que su lateral aparece solo en el otro lado. Ahí es el extremo el que debe seguir la marca. No deja de ser una falta de conexión en ese tipo de acciones. Los dos primeros goles llegan a balón parado. Y luego si atendemos a los saques de esquina que sacamos en la primera parte no te da sensación que generemos peligro. Tenemos que dar un paso adelante en ese sentido. Tanto en los entrenamientos como en los partidos debemos poner los cinco sentidos en la estrategia", expuso el defensa azul.

Para Vidal, el Oviedo sabrá responder a la derrota: “Somos un equipo muy maduro y capaz de afrontar cualquier partido. Sin balón, estamos cómodos y transitamos bien. Con él somos un equipo que creamos oportunidades. Debemos mejorar en la recuperación. El otro día estuvimos algo precipitados y eso nos genera dificultades al defender. Va haber momentos en los próximos partidos en los que tengamos que defender y ser capaces de mantener la calma para luego hacer daño con nuestras transiciones".

Vidal se lamenta ahora de no haber firmado al menos el empate: “El año pasado el Oviedo se mete en el play off con 64 puntos, si hubiera sumado 63 no se hubiera metido. Cuando no se pueda ganar, lo importante es no perder. Ojala no tengamos que acordarnos de este punto. En una liga tan apretada cada punto siempre es positivo".