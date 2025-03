Jesús Martínez, a fondo con LA NUEVA ESPAÑA: "¿La ciudad deportiva? Se hará donde sea mejor para el Real Oviedo; si tiene que ser fuera de Oviedo, así será"

Tras un primer encuentro con LA NUEVA ESPAÑA en Madrid, Jesús Martínez, jefe del Grupo Pachuca y dueño del Real Oviedo, se sienta ya en el suelo asturiano, en los salones del hotel de La Reconquista, a analizar la situación del club azul a 13 pasos del final. Como siempre, no se escabulle de ninguna cuestión e incluso se anima con los nombres propios.

¿Qué le espera en Oviedo?

Mucho trabajo. Pero vengo con mucha ilusión. Venimos a coordinar todos los eventos y actividades que tendremos de cara al centenario. Ya estamos con ello.

¿Visita prevista o improvisada?

La tenía prevista para un poco más adelante, pero viendo las circunstancias, que faltan 13 partidos que son 13 finales, he querido adelantar un poquito la visita.

¿Cuándo se pasa por el vestuario a motivar a los chicos?

Mañana -hoy para el lector- tengo una cita con ellos antes del entrenamiento. Quiero transmitirles mi apoyo y conocer personalmente al entrenador, con el que hablo cada semana, después de cada partido, pero quiero verle. Y quiero decirle a Santi Cazorla que, como le había prometido, que en el partido ante el Elche le haremos el homenaje que se merece poniéndole su nombre al palco.

¿Qué les dirá a los jugadores?

Les haré ver que tenemos un gran compromiso con la afición. Que ahora faltan trece partidos y que hay que jugarlos como trece finales.

¿Le gusta este Oviedo?

Me gustaría jugar siempre como contra el Almería. Ese partido me encantó. Es el día que mejor jugó el equipo, con personalidad, control del juego, ante un gran rival… Así se debe jugar y todos debemos exigirnos más, también al entrenador y a los futbolistas.

¿Y en el largo plazo qué valoración hace del equipo?

Si tú me dices en verano, “oye, firmas a falta de 13 partidos estar a 2 puntos del primer lugar”, te lo firmo. Pero también debo tener autocrítica. Este equipo está para más. Esta plantilla nos ha costado muchísimo, económicamente y con el trabajo deportivo que se ha hecho.

¿Es mejor esta plantilla que la del año pasado?

Es la mejor plantilla del Oviedo en los últimos años. Me gusta más que la del pasado curso, es más completa.

Usted que es pasional, ¿qué siente con los arbitrajes?

Se lo digo a Almada (entrenador de Pachuca), a Berizzo (técnico de León)… Y pienso lo mismo con el Oviedo: nunca hay que hablar del arbitraje. Hay que respetar su trabajo, así lo hemos hecho 30 años. No es que Martín (Peláez, presidente del Oviedo) no quiera hablar de los árbitros, es que es una orden del Grupo: no nos metemos con los arbitrajes. Tienes que ganar los partidos a pesar del árbitro.

¿Cómo está la cosa con la ciudad deportiva?

La ciudad deportiva… (hace gesto serio). Mira, he gastado un dineral en proyectos que ya estaban hechos, proyectos completos ya. Ya van dos oportunidades que no se pueden dar, y no es por nosotros. Necesitamos una ciudad deportiva nueva. Si este equipo logra ascender y no se tiene una infraestructura adecuada va a ser difícil mantenerse. Necesitamos ese complemento, una casa donde se forme al jugador, donde llegue desde niño y se controle nutrición, psicología, aspecto deportivo… Lo que hacemos en Pachuca. Queremos invertir, pero no se están dando las condiciones.

Por situar a la gente: ¿cómo está ahora mismo la situación?

Tenemos ahí 2 o 3 opciones pero ya no quiero hablar de ello, prefiero asegurarme bien. Esto no me ha pasado nunca: hemos hecho como Grupo 40 proyectos y los 40 se han terminado según lo proyectado.

¿Barajan la opción de llevar la ciudad deportiva fuera de Oviedo?

Lo que sea lo mejor para el Real Oviedo. Si tiene que ser fuera, así será. Ese mensaje tiene que quedar claro: se hará donde sea mejor para el Real Oviedo.

Sería un buen regalo para el centenario…

Seguramente el más deseado sería el otro, el ascenso. Pero piensa que la ciudad deportiva es un legado que te queda, que dentro de 30 años sigues con esas instalaciones.

Por hablar de lo deportivo, algunos nombres: Alemão, apuesta suya.

Es un muchacho con unas facultades físicas impresionantes, profesional, carismático. La semana pasada, a pesar de que falló ese gol, hubo una jugada que él salvó en la propia área. Esa jugada habla de su compromiso. Está encantado en Oviedo.

¿Rechazó ofertas por él ?

No me llamaron directamente pero sé que hubo intereses, allí en México, por ejemplo. Tiene aún mucho techo.

El dinero invertido en Hassan, ¿está bien invertido?

Sí, es una buena inversión. Es un muchacho con muchas facultades. Es joven, tiene que irse desarrollando cada día más, como Alemão. Y se le integrado y feliz.

¿Cuál es el fichaje del que está más orgulloso?

Buff (se lo piensa). Imposible decidir… Está Alemão, que fue una apuesta importante. Y Colombatto, que nos está dando mucho. El portero… (Aarón Escandell), que tenía un reto importante este año. Nacho (Vidal) tiene muy buena pinta, Hassan, Ilyas… ¡Y Sibo! Otro que me ha sorprendido. Tenemos un equipazo.

Algunos son cosecha suya y otros de la dirección deportiva. La fórmula, que no es muy habitual aquí, parece funcionar.

Trabajamos siempre en equipo, eso es. Nos complementamos. Y cada vez conocemos más ligas. Yo puedo controlar algunas áreas y aquí me nutren de más información. Por ejemplo, si ahora me dijeras que jugador de Segunda ficharía ahora para el Oviedo te diría que Carlos Álvarez (media punta del Levante).

¿Con Carrión ha vuelto a hablar?

Sí, sí, me mandó un mensaje después de la reunión aquí (hotel de La Reconquista) deseándome mucha suerte. Y cuando salió de Las Palmas yo también le hablé para mostrarle mi apoyo.

¿Qué Oviedo se espera en Primera División?

No me gusta nada hablar de cosas que no han pasado...

No digo el año que viene necesariamente, sino el día que el Oviedo regrese a Primera.

Un equipo con mucha intensidad, que juegue por fuera, con los extremos, con el 4-3-3, ¿entiendes? Un equipo dinámico, de garra. Ahora tengo dos ejemplos, el León, que lo hemos reconstruido, y el Pachuca, que para mí juega aún mejor. Pero León tiene un futbolista como James que es increíble.

¿Le puso cláusula a James para que pueda volver a España?

(Risas) Está feliz ahorita allí, disfrutando. Y en el fútbol que mejor le viene. Jugadores así están en peligro de extinción. Como Cazorla. Ya no los hay. Los entrenadores no los cuidan. Berizzo me decía al principio, "no sé James...", y ahora está encantado con él. Está liderando al equipo.

Dígame un jugador del Grupo que le gustaría ver en el Oviedo en el futuro.

Hay varios, ¿eh? Kennedy, el delantero de Pachuca no está mal. Pero tenemos a Alemão ahí… No creo que nadie quiera cambiarlo (risas). Idrissi estaría buenísimo de ver aquí. O Echeverría, un contención que tenemos en León. Y está Jhonder Cádiz, delantero de León, un animal.

A final de temporada León y Pachuca disputan el Mundial de clubes y se abre una ventana de fichajes. ¿Se plantea que algún jugador del Oviedo refuerce a los clubes mexicanos en el Mundial?

Claro, si se puede. Pero antes de decidir hay que analizar muy bien el reglamento. En principio puedes ceder un jugador y que regrese tras el Mundial y para el Grupo es una operación interesante. No lo he hablado con los jugadores porque hay que ver bien la regla primero. Pero Oviedo y Everton pueden ceder jugadores a León y Pachuca en el Mundial de clubes.

