Javi Calleja: “Jesús Martínez tiene toda la razón del mundo, todos somos inconformistas: hay que hacerlo mejor para estar en Primera”

Javi Calleja atendió esta mañana a los medios para analizar el momento del equipo y las opciones de cara a Anduva.

Lesión de Lemos. “Estamos tristes, muy mala suerte, fue en una acción fortuita y se ha roto. Se pierde lo que queda, tenía ilusión... No podremos contar con él. Le mandamos ánimo, estamos con él y le mandamos fuerza. Costas está bien, tenía molestias pero ya está bien”.

La visita de Jesús Martínez y su mensaje. “Tuve el placer de conocerle en persona, fue un encuentro muy positivo, a todos nos vino bien. Transmite energía, fuerza y ganas. Nos arengó con una charla y tiene toda la razón del mundo porque todos somos inconformistas, siempre queremos más. Buscamos la mejora. Él ve que el equipo está bien pero que puede dar más”.

La charla de Jesús. “Es un impulso, da gusto escucharle, cómo transmite y cómo siente el Oviedo y el fútbol. Eso contagia. La gente salió encantada. Transmite ilusión y cree que se puede hacer un año histórico. Todos somos conscientes de dónde estamos y lo mejor está por llegar. La temporada es positiva pero nos quedan 13 partidos y hay que hacerlo mejor para estar en Primera. No me sorprende su tono porque hablo con él todas las semanas, conozco su carácter. Le doy normalidad, es vehemente, pasional. Es inteligente, lleva años en el fútbol y sabe que tenemos capacidad para ascender, no nos escondemos. Somos los primeros que damos razones para subir”.

Exigencia. “Hay que hilar fino. Una cosa es querer más, ser ambiciosos, y otra es saber que se están haciendo las cosas bien, estamos donde tenemos que estar, luchando con los mejores, haciendo buenos partidos. Quedan 13 partidos, vamos con todo a por un objetivo muy bonito. No nos ha reñido, todo lo contrario: nos ha transmitido confianza e ilusión”.

Fede Viñas. “Vio viendo cosas, probando. Las variantes son para jugar a lo que quieras y hay que trabajar antes, sea de inicio o cambiar luego, en función de lo que crea que es mejor. Una posibilidad es que teniendo 3 delanteros en un momento determinado jugar con dos”.

Revancha de la última derrota. “Le doy mucho mérito a lo que hace el Mirandés. Hace un trabajo de matrícula, llegar a estas alturas con posibilidades de subir es digno de alabar, Lisci hace un trabajo fenomenal. Y en su campo son los mejores, solo perdió ante el Granada. Si no estamos mentalizados de lo que vamos a encontrarlos, mal asunto. Es difícil hacerles ocasiones. Es muy importante porque es un rival directo, tenemos que demostrar que somos mejores”.

La presión del Mirandés. “Lo bueno es estar en un equipo y tener herramientas para poder ganar. Tenemos jugadores para aspirar a lo máximo y el Mirandés, también. Su objetivo no era ese al principio y van sin presión, disfrutando del momento,. Saboreando cada encuentro. Eso es positivo para ellos”.

El recuerdo de la primera vuelta. “Será igualado, ojalá me confunda y sea como en la primera vuelta. Pero es difícil. Iremos a ganar, me da igual que sea por la mínima, pero a ser mejores en todo. No vale el 90%, tiene que ser el máximo”.

La derrota ante el Depor. “Hay dos mensajes, el partido en una jugada antes lo podías haber ganado. Hay momentos puntuales que marcan. Salió fuera en vez de entrar. Te hace no conseguir 3 puntos. Lo que no puedes es perder el punto que tienes en el 90. Ahí es cuando más responsabilidad hay que tener y m´ñas atentos a los detalles. Queríamos ir a por el partido. Íbamos hombre a hombre., Los alejados no estaban en predisposición defensiva.

Rotaciones. “Puede haber cambios por todo. Analizo y paso página. Lo mejor para el siguiente, en eso pienso. Me centro en el Mirandés ahora mismo. Pienso en el plan para ganarles todo el encuentro. No me fijo solo en once, la plantilla está para tirar de ella en todo momento. Necesitamos de todos”.

Cazorla. “Le veo bien, con una semana genial a nivel físico. Nos olvidamos de esas molestias, de la lesión, solo nos preocupa que complete los entrenamientos y nos dé lo mejor. No le veo de inicio pero sí para contar en la segunda parte”.

La estrategia. “Marcamos que viene de un córner, de un rechace, está muy bien Ilyas. Teníamos córners con mal posicionamiento y malos golpeos, Hay que darle importancia a cada detalle porque da mucho puntos. El Depor hace una jugada perfecta en su primer gol, de mérito suyo”.