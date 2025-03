Calleja explica la imagen del Oviedo en Anduva: “Era muy difícil jugar con el campo pesado, la lluvia, el viento…”

Javi Calleja se fue decepcionado de la segunda derrota seguida de los suyos, en una tarde en la que no se vio la mejor versión de los azules.

La lectura del choque. “Ha habido una parte para cada equipo, en la primera hicimos más méritos para poder adelantarnos y en la segunda ha sido lo contrario. Ha llegado una jugada clave, el penalti, y después nos costó buscar más situaciones en las que los delanteros tuvieran balones de calidad. Ellos apretaron bien, cuesta llegarles, pero debimos buscar juego directo por el campo cómo estaba con la lluvia y el viento. Ni ellos ni nosotros hemos podido hacer nuestro juego porque las condiciones climáticas no eran las idóneas”.

Pocas ocasiones. “Jugar con 2 delanteros no siempre generas más ocasiones, depende del rival, de las circunstancias del juego. Era un partido cerrado, llegamos alguna opción a balón parado y ellos lo hacen de un saque de banda que acaba en penalti. Es claro. Nosotros tenemos la más clara con la que le queda a Alemão y no marcamos. No generaron mucho pero han tenido la opción del penalti por un error nuestro”.

Dos derrotas. “Es un patrón de Segunda, es difícil mantenerse arriba,. Pasas rachas en los que no te salen las cosas. Hay que saber cómo funciona la Segunda y remar todos juntos, quedan 12 partidos y dependemos de nosotros mismos”.

El juego. “Era muy difícil jugar con el campo pesado, la lluvia, el viento… Para buscar juego interior estaba rápido, el viento jugaba malas pasadas. Ellos llevado el partido a su campo, adaptándonos, pero no se ha podido ver lo que buscábamos durante la semana. Ni el clima ni el rival nos lo ha permitido”.

Los cambios. “Rahim con este sistema es un jugador de recorrido, llega por sorpresa, era un buen momento para contar con él. Y De la Hoz nos da equilibrio, compensa el juego de ataque. Es una de sus virtudes”.

Reponerse. “Se cura con una victoria, Hay que pensar en ganar al Elche, rival directo. Jugamos en casa. Es una pena con la afición que se desplazó, con esa tromba de agua que no puedan volver con 3 puntos. Y ahora a estar más juntos que nunca y mirar hacia adelante”.

Modificaciones al final. “Buscaba intentar las posibilidades a nivel ofensivo. Con dos carrileros que son extremos, quitando un defensa, con más en el medio… Y sin perder los dos puntas sumar más gente en ataque”.

Moral del grupo. “No creo que nos pese las derrotas. Somos conscientes de que hemos perdidos, hay que ver por qué se ha perdido. Nos toca cruz, hay que seguir analizando, con optimismo, estamos en play-off y dependemos de nosotros. No nos puede pesar esta derrota”.

Trabajo defensivo. “Quitando el penalti, el partido ha sido igualado en todo. En la primera mitad estuvimos más cerca y en la segunda lo aprovecharon ellos. Marcaron el penalti y nosotros no pudimos con las nuestras”.