Curso de adaptación: suspenso, el análisis de la situación del Oviedo

Empezó el Oviedo igualando la intensidad del equipo local, con mucho jugador por dentro en ambos equipos para intentar ganar las segundas jugadas, bien tan preciado en este tipo de partidos. Cuando el Oviedo la ganaba intentaba combinar, quizás en exceso, cuando la perdía (en la primera parte, pocas veces) tocaba correr hacia atrás ya que ellos eran verticales y contundentes en ambas situaciones. Quizá en la primera parte sí se jugó algo más a lo que quería el equipo de la capital de Asturias, con alguna llegada, como una falta que tocó el larguero.

Pero la segunda parte, con el viento y la lluvia, aparecieron todos los fantasmas, se vio un equipo que no tenía clara su idea de juego, con despejes a zonas prohibidas, con repliegues sin apretar, descoordinado entre líneas y que no entendió el partido. No se supo adaptar al rival, al campo y, sobre todo, a las condiciones del encuentro. Ellos no son el equipo más dotado técnicamente, pero sí el más intenso, y en cuanto olieron la sangre fueron a por nosotros. En otro despeje mal ejecutado y tras un penalti por mano clara de Rahim se pusieron por delante.

A raíz de ahí, el Oviedo fue un esperpento, descoordinación absoluta. Unos querían rasearlas todas en un campo encharcado, lo que ponía las cosas muy fáciles a los rivales, y los dos puntas arriba se desesperaban porque no les llegaban balones con opciones. A Alemão se le vio demasiado atrás, viniendo a ofrecerse para girar y conducir o iniciar jugada. No creo que ese sea su cometido y menos en un partido como este.

En mi opinión, con dos de los mejores rematadores de la categoría, y con un campo encharcado, tus extremos no pueden jugar a pierna cambiada, sino al revés, para poder hacer dos contra uno por fuera y centrar. El Oviedo se convirtió en un embudo ofensivo que ni producía ni inquietaba, tan solo en los minutos finales (cuando cambió de bandas a Hassan y Chaira) tuvimos, con más ímpetu que otra cosa, alguna llegada y algún centro al área con peligro.

Y así acabó el partido, con un Mirandés líder, increíble lo de este equipo, con 4.000 personas en las gradas, que inició la pretemporada con 7 futbolistas, encomiable la temporada que está haciendo, cuando su único objetivo era la permanencia: mucho mérito al equipo de Alessio Lisci.

El Real Oviedo, después de dos derrotas consecutivas, tiene que hacer lo que ya hizo antes: las otras dos veces que perdimos dos seguidos, el tercero sacamos los tres puntos, lo que sería importantísimo este viernes a las 20.30 en un abarrotadísimo Carlos Tartiere, donde nos visita un equipazo como el Elche, quizá el conjunto que mejor juega de la categoría. Una cita en la que esperamos que los nuestros estén a la altura, como el día del Almería, y podamos llevarnos el gato al agua.

¡Hala Oviedo! n

