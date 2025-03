Bretones se abre con LA NUEVA ESPAÑA: "Cuando Carrión no me puso en los partidos del play-off me cabreé, no lo entendí"

Esto es un pequeño extracto de la entrevista que Abel Bretones, lateral de Osasuna y exjugador del Real Oviedo, ha concedido a LA NUEVA ESPAÑA desde Tajonar. Este jueves saldrá, tanto en el periódico de papel como en la copia digital y en la web de este diario, la entrevista completa, en la que el futbolista habla de su día a día en Primera División, su salida del Oviedo y dónde le gustaría terminar su carrera, entre otras cosas.

¿Qué tal por Tajonar?

Bien, bien, me tratan bien, no tengo quejas. Es un año de aprendizaje, porque es mi primera temporada en Primera, aunque no me lo tomo como un curso de paso, rechazo la idea de pensar: "Bueno, este año aprendo un poco y el próximo ya irá mejor". No. Yo creo que siempre tienes que dar lo máximo posible, porque los años pasan y luego te puedes arrepentir.

Ese pensamiento podría ser su mantra. Ha cuajado una carrera meteórica. Hace cuatro años estaba en Ganzábal. Y en el filial.

Claro, yo firmo en 2021 con el Oviedo. Estaba ascendiendo con el Regional Preferente a Tercera cuando terminó la temporada, en 2021.

¿Y no da vértigo?

Si lo piensas fue hace nada. Pasé por todas las categorías del fútbol español, menos Primera Federación. Jugué en Segunda Regional, Primera Regional, Preferente, Tercera, Segunda, la antigua Segunda B… Debuté en el Langreo en la Segunda Federación de ahora, pero nunca en Primera. Y luego ya en Segunda con el Oviedo, y ahora en Primera con Osasuna.

Pasó de no salir del Langreo a estar defendiendo a Vinícius. ¿Cómo se lleva eso?

Con naturalidad. Pasó todo muy rápido, pero mi entorno y mi forma de ser me ayudan. Hace cuatro años jugaba con mis amigos y, de repente, en 2021, con 21 años, estaba viviendo del fútbol. Ya iba un poco tarde, ¿sabe? De haber ascendido con el Oviedo, probablemente seguiría vestido de azul.

El año pasado, en play-off, Carrión apostó por Pomares en su lugar, a pesar de haber sido usted titular toda la temporada.

Al principio lo entendí, pero cuando vi que no volvía a ser titular me cabreé. Contra el Espanyol me esperaba jugar, pero no. Hablé con Carrión al principio, pero nunca me explicó la decisión.

Se dijo que en Navidad hubo interés del Spartak de Moscú. Creo que estaban dispuestos a desembolsar 15 millones…

