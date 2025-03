El Oviedo prepara el choque ante el Elche con Cazorla como protagonista

El Oviedo ya prepara el partido ante el Elche del viernes en el Tartiere (20.30 horas). Los hombres de Javi Calleja llevaron a cabo esta mañana la penúltima sesión de entrenamientos en El Requexón antes de medirse al conjunto alicantino. Los ilicitanos marchan terceros en la clasificación, con 53 puntos, tres más que el Oviedo, que cierra la zona de play-off con 50.

La buena noticia es que la totalidad de los jugadores –a excepción de Lemos, lesionado de larga duración–, saltaron ayer al césped del complejo deportivo azul. La sesión terminó con los tradicionales ejercicios tácticos, en los que el equipo técnico prueba los dibujos para medirse a su próximo rival. Y Cazorla fue uno de los principales protagonistas en los esquemas de Calleja, por lo que no se descarta que el entrenador madrileño tire del llanerense en su once inicial de cara al partido del Tartiere. Además, el Oviedo volvió a entrenar el 4-4-2 utilizado en Miranda de Ebro. A pesar de no haber dado muy buen resultado ante el Mirandés (1-0), Calleja cree en el dibujo que tantas alegrías le dio en otros equipos.

El Oviedo llevará a cabo mañana la última sesión de ejercicios antes de verse las caras con los ilicitanos y el técnico madrileño se pasará por rueda de prensa para analizar el choque y hablar sobre la temporada.