El vestuario del Oviedo, al ataque: "Hay que arriesgar más"

Desde el punto de vista estrictamente individual, este 2025 está siendo más placentero para cualquier defensa del Oviedo. El equipo es más solidario y sufre menos. La fórmula parecía funcionar perfectamente hasta que las dos últimas citas (1-2 frente al Deportivo y 1-0 en Anduva) arrojan algunas dudas. David Costas, uno de los que tiene la visión desde la zaga, propone cambios hacia adelante: "Hay que arriesgar más". El Oviedo sólido de la segunda vuelta se ha visto atorado en ataque en las últimas citas. La derrota ante el Mirandés es el mejor ejemplo: el Oviedo desapareció en cuanto recibió en tanto de Panichelli. Por eso, Costas insta a "arriesgar más, todos, y decidir mejor en los últimos metros del campo. Creo que hay que ser más verticales con el balón. El míster incide en asociarnos mejor por dentro y contamos con jugadores para ello. Nos está faltando tomar buenas decisiones tanto en los inicios de juego como en los metros finales".

Y añade el gallego: "A mí me gusta tener esa solidez que estamos mostrando en los últimos partidos. Me gusta ese Oviedo rocoso, en el que el portero no tiene que intervenir mucho, pero también me gustaría ver ese equipo que golpeaba al rival cuando le golpeaban. No estamos teniendo la capacidad de respuesta que necesitamos. El choque ante el Elche es un buen día para volver a generar mucho más peligro con balón".

