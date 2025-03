Calleja asegura que al Oviedo "le sobran las ganas"

Javi Calleja sabe perfectamente que el Oviedo no puede tropezar más si quiere seguir enganchado a la parte alta de la clasificación. Sobre ello habló esta mañana en El Requexón.

Perder ante el Mirandés. "El partido fue muy peculiar. El equipo no puede achacarse nada a nivel competitivo, dio el cien por cien de lucha. Todos lo dan todo. Y luego hay que tener en cuenta el rival que hay enfrente. A veces lo anulamos y lo quitamos del medio. Es el líder y el mejor que está jugando en casa. A nivel defensivo es el mejor"

El vestuario. "Con ganas de jugar. En los entrenamientos se respira buen ambiente. Hay ganas de pasar página, que llegue el viernes y hacer un buen partido. Estamos trabajando para ello. Estas últimas derrotas no deben afectarnos. No hemos merecido perder, aunque tampoco digo que merecíamos ganar. Pensamos ya en el Elche".

Las conclusiones. "Para mí son muy diferentes. Cuando perdimos, lo hicimos porque lo merecíamos y no podíamos darle la vuelta al partido. En la primera vuelta, el equipo no era capaz a reaccionar. En estas dos últimas, contra el Dépor tuvimos la oportunidad de marcar el 2-1 y no lo hicimos. El otro día, en una acción desafortunada, es cuando se nos va el partido y no fuimos capaces de darle la vuelta".

El estilo de juego. "Vi muchas cosas que me gustaron, pero no hemos podido jugar al futbol como queríamos. No se dieron las condiciones para desplegar el juego y tener más balón para asociarnos y buscar gente por dentro. Es una posibilidad mantenerlo, hay jugadores para ello y creo que podría repetirse".

Los nombres propios. "Depende mucho de los jugadores que hay disponibles. No tiene nada que ver un interior como Portillo, Santi o Cardero, a exteriores como Hassan, Ilyas o Paulino. Tengo mucha riqueza para emplear sistemas y diferentes formas de plantear un partido. Todo depende del rendimiento de cada uno y lo que busco para cada encuentro".

El próximo rival. "Es un equipo que domina muy bien el ataque posicional, los espacios y el campo. No tenemos que estar a merced del rival. Debemos plantear el partido que nos interesa, ahora viene un equipo que tiene muchas virtudes, pero también tiene sus defectos. No se lo vamos a poner nada fácil".

La baja de Nico Fernández. "Para mí el jugador más desequilibrante del Elche. Está marcando diferencias e influye mucho en el juego del Elche, así que considero que es una baja importante".

Un rival dominador. "Es verdad que juega bien, pero va por gustos. Tienen une estilo marcado y lo avalan los buenos resultados. Es una pena, pero en el fútbol profesional todo depende de los resultados. En este caso están arriba. Si no fuese así, la gente no hablaría de eso y diría que tener el balón no sirve para nada o que no acaban jugadas. El planteamiento que hagas tiene que servir para ganar y ellos están arriba, junto a otros seis o siete equipos que tenemos el mismo objetivo".

Duelo directo por el ascenso. "Es un partido de mucho valor. Este tipo de partidos pueden ser decisivos para el ascenso directo, pero no es definitivo. Queda mucho y después de esto visitamos al Granada. Hasta los últimos encuentros creo que habrá opciones de ascender directos y de jugar el playoff".

Al Oviedo no se le dan bien los equipos de arriba. "Nos sobra la motivación, las ganas y el querer ganar otra vez en casa. Al final con el Mirandés tenemos ganado el golaveraje, al igual que con el Almería. Al Granada de momento se lo tenemos ganado y frente al Levante está igualado. Sí es verdad que frente al Racing, Elche y Huesca de momento lo tenemos perdido. Creo que hay un equilibrio. Ojalá mañana pudiéramos meter cinco y el golaveraje quedara a nuestro favor. Lo importante es salir de la dinámica de derrotas".

Volver a jugar en casa. "Es un partido bonito en la categoría, de los que hay mucho en juego. Nuestra afición es única en eso y el ambiente será fantástico. Tenemos que conseguir la victoria, por nosotros y por ellos".

Las soluciones en ataque. "Me preocupa relativamente encajar poco y marcar poco, porque no encajar te da muchas opciones de ganar. Eso sí, hay que estar más fino en metros finales, tener más acierto y buscar más soluciones para generar ocasiones. Últimamente los equipos han venido a no encajar al Tartiere y cuando pasa eso es complicado, pero hay que hacerlo y en eso estamos. Queremos mantener lo bueno en defensa y también meter más goles".

Cazorla. "Cada vez está mejor. Es muy importante que el ritmo de entrenamientos aumente y el otro día ya jugó 25 minutos. Ojalá pueda jugar los máximos partidos posibles de aquí al final, también como titular".