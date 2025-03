"Si hubiésemos ascendido, probablemente seguiría jugando en el Real Oviedo"

El claro ejemplo de que nunca hay que rendirse en el mundo del fútbol (o en cualquiera) es Abel Bretones (Langreo, 2000). El futbolista asturiano pasó de pelear el ascenso al primer equipo del Langreo a, en cuatro años, a disputar balones con Vinícius o Lamine Yamal. Osasuna pagó 2,8 millones de euros por el traspaso del langreano tras no conseguir el ascenso con el Oviedo y ahora se sienta con LA NUEVA ESPAÑA para contar su experiencia representando el fútbol asturiano por los campos de Primera División.

Abel Bretones celebrando un gol con la camiseta de Osasuna. | C. A. OSASUNA

¿Qué tal por Tajonar?

Bien, bien, me tratan bien, no tengo quejas. Es un año de aprendizaje, porque es mi primera temporada en Primera, aunque no me lo tomo como un curso de paso, rechazo la idea de pensar: "Bueno, este año aprendo un poco y el próximo ya irá mejor". No. Yo creo que siempre tienes que dar lo máximo posible, porque los años pasan y luego te puedes arrepentir.

Ese pensamiento podría ser su mantra. Ha cuajado una carrera meteórica. Hace cuatro años estaba en Ganzábal. Y en el filial.

Claro, yo firmo en 2021 con el Oviedo. Estaba ascendiendo con el Regional Preferente a Tercera cuando terminó la temporada, en 2021.

¿Y no da vértigo?

Si lo piensas fue hace nada. Pasé por todas las categorías del fútbol español, menos Primera Federación. Jugué en Segunda Regional, Primera Regional, Preferente, Tercera, Segunda, la antigua Segunda B… Debuté en el Langreo en la Segunda Federación de ahora, pero nunca en Primera. Y luego ya en Segunda con el Oviedo, y ahora en Primera con Osasuna.

¿Y cómo se explica eso? ¿Por qué tardó tanto en dar el salto?

Pues no sé, la verdad. Es cierto que en benjamines el Oviedo sí me llamó, pero en esas categorías firmas ficha año a año. Yo había renovado con el Langreo y me llamaron tarde. Me llevaron al Tartiere para enseñármelo y tal, pero no se pudo dar. Luego, hasta el verano en que ascendimos con el Preferente a Tercera, el Oviedo no volvió a interesarse por mí. Ni Oviedo, ni Sporting, ni selección asturiana, ni nadie.

Y cuando finalmente le llamó el Oviedo, ¿le costó salir de casa?

Sí. Yo nunca había salido de casa y dije: "No me veo". Pero insistieron en invierno y al final decidí dar el paso. Pensé: "Siempre estaré a tiempo de volver a Langreo". Pero tomé la decisión acertada. Gracias a los que creyeron en mí, como Jaime o Mario Prieto, entre otros. Gracias a ellos di el salto al Oviedo y, mire, hasta el día de hoy.

Un inciso, ¿sigue la temporada del Langreo? Están ahí arriba.

Sí, sí. Estuve viendo dos partidos en el campo, contra el Ávila y el Numancia. Cada vez que tengo parón intento ir. Soy socio, es mi club, soy muy del Langreo.

Cuando se retire, ¿le gustaría colgar las botas en Langreo?

Sí, siempre lo digo. Me gustaría llegar bien, no retirarme sin poder moverme. Para eso, mejor dejarlo antes. Pero sí, me gustaría acabar donde empecé.

¿Y en Oviedo? ¿También le gustaría un último baile?

Sí, porque el Oviedo es el club que me permitió vivir de esto. Apostó por mí, me dio la oportunidad de vivir del fútbol. Estoy muy agradecido. Me gustaría volver, pero queda mucha carrera por delante, ya se verá.

Pasó de no salir del Langreo a estar defendiendo a Vinícius. ¿Cómo se lleva eso?

Con naturalidad. Pasó todo muy rápido, pero mi entorno y mi forma de ser me ayudan. Hace cuatro años jugaba con mis amigos y, de repente, en 2021, con 21 años, estaba viviendo del fútbol. Ya iba un poco tarde, ¿sabe?

¿Nota mucha diferencia entre Primera y Segunda?

La calidad de los jugadores aumenta. En Primera están los mejores, se nota en controles, calidad, concentración. En Segunda puedes cometer un error y quizá el rival falle o la jugada siga. En Primera, un fallo y te vacuna Vinícius, Mbappé o quien sea.

¿Cambió alguna camiseta este año?

Me da vergüenza pedirlas. Solo con Viti, porque coincidimos en el Oviedo; con Leo Román, Diego López, Rafa Mir y Raúl Moro, porque tenemos amigos en común. A Bellingham sí se la pedí, pero en el Bernabéu me dijo "ok" y luego lo cambiaron, creo que se olvidó.

¿Es el que más le gusta de Primera?

Es uno de los mejores, pero también están Pedri, Lamine, Vinícius…

¿Cómo se gestó su fichaje por Osasuna? Dejó un dineral en las arcas azules y creo que Juanfran Moreno, su agente, tuvo bastante que ver.

Sí. Tanto Juanfran como José Redondo ya en abril sabían del interés. Osasuna apostó mucho por mí, hablé con Braulio y Cata y me dieron confianza. Eso fue clave. Además, decidí renovar con una cláusula que indicaba que, si ascendíamos a Primera con el Oviedo, el equipo que quisiera ficharme debería pagar 10 millones, y no 2,8 como se pagó. Me hubiese quedado allí. Fue una pena.

Se dijo que en Navidad hubo interés del Spartak de Moscú. Creo que estaban dispuestos a desembolsar 15 millones…

Algo hubo, pero nada serio, ni oferta.

El Oviedo fichó a su excompañero en Tajonar Nacho Vidal. ¿Qué puede decir de él?

Es un jugadorazo. En Osasuna no tenía minutos, pero trabajaba como el que más. En Oviedo está demostrando su nivel.

¿Cómo ve al Oviedo esta temporada?

Bien, aunque ahora está en una racha mala. Pero Segunda es muy larga, todo puede pasar. Sigo todos los partidos, no me pierdo ninguno. Incluso fui con Viti al Tartiere.

El año pasado, en play-off, Carrión apostó por Pomares en su lugar, a pesar de haber sido usted titular toda la temporada.

Al principio lo entendí, pero cuando vi que no volvía a ser titular me cabreé. Contra el Espanyol me esperaba jugar, pero no. Hablé con Carrión al principio, pero nunca me explicó la decisión.

¿Piensa que el resultado habría cambiado si hubiera jugado?

No, eso nunca se sabe. El futbolista siempre quiere jugar porque somos así, pero bueno, el míster creyó que lo mejor fue poner a Pomares y bueno, pues así fue. Tras todos esos años sin estar en Primera fue duro no ascender. El año pasado estuvimos muy cerca.

¿Y cómo espera terminar la temporada en Osasuna?

Tenemos una plantilla muy completa, con mucha calidad. Sí que es verdad que ahora atravesamos una racha en la que no conseguimos sumar de tres. Estamos a tiempo de engancharnos arriba, que es lo que queremos, porque estamos ahí en medio de nada. Debemos ser ambiciosos y pensar en grande.

El test oviedista ¿Cómo vivió el "Volveremos" de Melendi? No sé si voy a volver a sentir algo similar. Aquello, con 30.000 personas delante, jugándonos el ascenso... Fue algo increíble. Orgullo, valor y... Garra. ¿Cuándo fue la última vez que el Oviedo jugó en Primera? El año que se creó el nuevo Tartiere, en la 2000/01. ¿El año de fundación? Como dice Javi Robles, en 1926. ¿Cuántos goles marcó con la camiseta azul? Marqué un gol con el primer equipo (risas). Con el filial dos o tres. Un compañero en El Requexón. Me quedo con Mángel. Subimos juntos al primer equipo. Un partido de azul. La vuelta del play-off en Éibar. Di la asistencia y ganamos. Un halago. Gracias por todo lo que diste con este equipo. Una crítica. Qué malo eres, no mereces estar donde estás.

