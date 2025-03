El "rajadón" de Álvaro Cervera tras el polémico arbitraje ante el Racing: “No me vuelvo a poner detrás de una pancarta de ‘respeto’ a los árbitros..."

El Tenerife tuvo en su mano la sorpresa de la jornada al adelantarse en El Sardinero, 0-1, y llegar así a la recta final. Pero una rigurosa expulsión contra los chicharreros y un polémico gol del Racing que el colegiado, el valenciano Fuentes Molina, no anuló ni avisado por el VAR le concedieron a los de José Alberto un triunfo agónico para seguir peleando el ascenso directo.

Tras el choque, el entrenador del Tenerife, el ex del Real Oviedo Álvaro Cervera, no se mordió la lengua a la hora de hablar de los árbitros. “Piden respeto, el otro día sacaron una pancarta pidiéndolo. Pero el respeto debe ser para todos. No me vuelvo a poner detrás de una pancarta si no se nos respeta a nosotros también. Estamos en una situación límite, pero merecemos que se nos trate como a los demás”, indicó el entrenador.

Y añadió sobre el polémico 2-1 que definió el choque: “Quiero que la gente de Tenerife vea el segundo gol que nos meten y que paren la imagen como yo he hecho cuando nuestro jugador se cae, porque se ve que el árbitro se lleva el pito a la boca. Había algo que no estaba para que nosotros ganásemos".