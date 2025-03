El sueño de un niño que se hizo realidad. Eso pasó el viernes en el Tartiere cuando Sati Cazorla anotó desde los once metros su primer gol en el municipal azul con la camiseta del Oviedo, algo que el llanerense ha visualizado durante sus vigilias desde que comenzó a dar patadas a un balón.

El doble campeón de Europa regresó ante el Elche a la titularidad tras varios meses fuera de la misma por lesión. Y qué mejor manera de volver a calzarse las botas que metiendo gol, el segundo en su cuenta particular esta temporada. Tras el choque, el canterano aseguró que "hasta que el árbitro no pitó el penalti no quería hacerme ilusiones, porque he soñado muchas veces con vivir un momento así. Lo importante es el equipo y hubiese preferido ganar y no marcar gol, pero sí fue un momento muy especial. Fue un día muy emotivo", reconoció, muy emocionado un Cazorla que sostuvo que "dentro de que no se pudo ganar, creo que el equipo hizo un gran partido y un gran esfuerzo ante un buen rival. Ambos tuvimos ocasiones para ganar el partido", indicó.

"Dimos la cara en todo momento y fuimos valientes, creo que salimos reforzados porque el equipo hizo cosas muy buenas. Ahora a preparar el partido en Granada, que será difícil. Todo el mundo se juega cosas y hay que tener tranquilidad, queda muchísimo por delante. Fuimos intensos y atrevidos (ante el Elche) y creo que nuestra gente salió satisfecha de ver a un equipo valiente. Ahora toca ganar otra vez", apuntó El Mago, quien elogió el trabajo de su compañero Aarón Escandell, el que trabaja bajo los tres palos. "Aarón tuvo una intervención de mucho mérito en la segunda parte, pero no solo esa. El Elche tampoco tuvo muchos acercamientos salvo algún centro lateral. Nosotros fuimos valientes y tuvimos ocasiones. Sabíamos que el Elche es un equipo de mucha calidad, pero creo que el equipo hizo cosas muy bien y con eso tenemos que quedarnos", agregó.

Por otro lado, Cazorla quiso repetir el mantra que sostienen en el club desde hace varias semanas: calma y disfrutar del momento. "No hay que tener nervios. Lo que más importa es ganar, pero también las sensaciones. El equipo, dentro de que no se ganara, hizo cosas bien. En otros partidos las sensaciones que me quedaron fueron más agridulces. Jugando así ganaremos muchos más partidos", pronosticó. "Parece que hay un dramatismo excesivo porque estamos en una posición privilegiada. Si hubiésemos ganado al Deportivo o al Eldense en casa todo el mundo dice que iríamos líderes, pero claro, no es fácil. Hay que valorar y disfrutar donde estamos, porque hay otros equipos igual de grandes luchando por no descender. Si queremos lograr el objetivo, cuanto más unidos estemos más fácil será"", explicó antes de marcharse a casa y cerrar los ojos para visualizar en el momento en el que cumplió el sueño de un niño que comenzó sus andaduras en El Requexón. Ahora, quién sabe, quizá El Mago tenga otro sueño, el de ascender al equipo que lleva en su corazón.