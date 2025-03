El dibujo del Oviedo que Calleja se ve forzado a cambiar: el "virus FIFA" obliga a reajustar el once

El "virus FIFA" ha trastocado los planes de Javi Calleja de cara al choque de los azules contra el Granada (sábado, 21 horas). Rahim y Fede Viñas han sido llamados por sus respectivas selecciones, lo que ocasiona que el técnico azul probablemente se vea obligado a rehacer el planteamiento que ha estado utilizando en las últimas jornadas.

Si bien es cierto que la posición del lateral izquierdo no supone demasiados problemas, ya que en la última jornada fue Pomares quien jugó en dicha demarcación, Fede Viñas sí venía siendo titular. Por ello, la convocatoria del Toro con Uruguay representa para Calleja un incentivo para retomar el sistema con tres centrocampistas, en lugar del 4-4-2 que parecía haberse asentado en las últimas semanas con el charrúa acompañando a Alemão en ataque. Aunque Calleja había respaldado esta disposición táctica pese a la falta de victorias, ahora se verá forzado a modificarla, a menos que opte por mantener la doble punta con Paraschiv, algo que tan solo ha hecho una vez en toda la temporada, en el partido de los azules en La Romareda ante el Zaragoza.

Sin embargo, los datos hablan por sí solos: el Oviedo ha salido de inicio con el sistema de dos puntas en cuatro ocasiones esta campaña y ha sumado cuatro de los doce puntos posibles. La primera vez fue precisamente la única victoria que el cuadro carbayón ha conseguido con el 4-4-2, en Zaragoza. No obstante, con el dibujo de dos puntas, el Oviedo comenzó perdiendo el partido y fue al pasar al sistema en el que los extremos ganan más peso cuando los azules lograron darle la vuelta al marcador, consiguiendo una de las mejores remontadas del curso.

Calleja volvió a utilizar a los dos puntas contra el Córdoba de Iván Ania en el Tartiere. En esta ocasión, con Alemão y Viñas en sustitución de Paraschiv. El ariete uruguayo cayó lesionado al poco de comenzar el choque, por lo que el diseño de los dos delanteros duró en esta ocasión dieciséis minutos. Ese encuentro se saldó con victoria para el conjunto andaluz por 2-3.

Calleja no volvió a dibujar un 4-4-2 hasta el partido del Oviedo en Miranda. Fede Viñas, ya recuperado, regresó al once inicial y Calleja mantuvo el sistema hasta el final del choque. El Oviedo perdió 1-0. No desistió el madrileño y volvió a salir al campo, esta vez en el feudo carbayón, con dos delanteros. Fue este pasado fin de semana, ante el Elche: 1-1, con tanto de penalti de Cazorla y con menos ocasiones de gol de las esperadas en un sistema con dos arietes.

En resumen, una victoria (que se logró tras volver a poner un punta), un empate y dos derrotas son el resultado del planteamiento ofensivo de Javi Calleja.

Es cierto que ha habido otros partidos en los que el madrileño ha comenzado con un delantero y, a medida que han pasado los minutos, ha incorporado dos arietes y el Oviedo se ha llevado el partido, como, por ejemplo, en la goleada carbayona en A Malata, estadio del Racing de Ferrol (1-5). Sin embargo, no ha funcionado tan bien cuando se ha utilizado de inicio.

Ahora, y dada la escasez de delanteros tras la salida de Masca al Eldense –quien sí estaba durante el duelo contra el Zaragoza en el que jugó Paraschiv–, Calleja se verá previsiblemente forzado a dibujar de nuevo un sistema con un delantero. Pero no son malas noticias. Con este esbozo, el Oviedo ha obtenido trece victorias, ocho empates y seis derrotas, lo que significa un 58 por ciento de los puntos posibles. Y cabe recordar que los azules dependen de sí mismos y siguen en la lucha por todo.

Suscríbete para seguir leyendo