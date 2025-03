El golazo de un ex del Oviedo que ha emocionado a las redes: el propio futbolista termina en lágrimas

Un exfutbolista del Oviedo termina entre lágrimas al anotar su primer gol con los Tuzos. Santiago Homenchenko sumó un golazo para Pachuca que no ha pasado inadvertido por redes sociales. El mediocentro uruguayo tuvo un papel destacado en la última victoria del Pachuca sobre Tijuana, un duelo que terminó con una contundente goleada (4-1). El encargado de abrir el marcador para los Tuzos fue el exjugador del Real Oviedo.

El cronómetro marcaba el minuto 26 cuando Homenchenko tomó posición detrás del balón para ejecutar un tiro libre desde larga distancia. Idrissi, con precisión de relojero, puso el esférico en movimiento, y el uruguayo no lo dudó: conectó un disparo potente y preciso, un auténtico misil que surcó el aire hasta incrustarse en la portería de Tijuana. El guardameta rival apenas tuvo tiempo de reaccionar ante semejante golpeo, y el Estadio Hidalgo estalló en júbilo ante la obra de arte de su jugador.

"Han sido años muy duros. Este gol refleja que me lo merezco, al igual que mi familia, especialmente mi madre. Me están pasando muchas cosas en la vida, no lo estoy teniendo nada fácil. Espero que vengan más alegrías como esta", comentó el jugador tras el partido.