El Oviedo, a por la triple corona: tres posibles ascensos ilusionan a la afición azul

Está claro que el proyecto funciona. La apuesta del Grupo Pachuca en Oviedo va en serio, no hay más que echar un vistazo a los resultados de sus equipos. En medio de la niebla que produce el primer equipo, que a pesar de los malos resultados cosechados en las últimas semanas, está en la pelea por todo, el conjunto femenino y el Vetusta, conjunto filial carbayón, lideran sus respectivas clasificaciones y están muy cerca de conseguir el codiciado ascenso.

Los hombres de Javi Calleja están a once jornadas de saber en qué categoría jugarán la próxima temporada. Marchan sextos, en puestos de play-off de ascenso, y se encuentran a tan solo cinco puntos del ascenso directo. Sin embargo, mientras, el filial azul y el femenino están cumpliendo con creces con su cometido.

El Vetusta lleva seis meses sin conocer la derrota. Los "guajes" de Roberto Aguirre, además, han estado durante meses sumando de tres, llegando a ser el equipo español que más victorias consecutivas ha logrado esta temporada, con trece. Se rompió la racha con el empate en el derbi de filiales en Mareo, donde el filial azul y el Sporting Atlético firmaron las tablas por 3-3. Además, los de El Requexón no pierden desde la jornada 2 de Tercera Federación, el 14 de septiembre. Fue contra el Covadonga por 1-0, equipo qeu ahora persigue a los de Roberto Aguirre en la clasificación, pero que están a once puntos a falta de doce jornadas. Es tanto el éxito del Vetusta que quedan por disputarse doce partidos y ya son matemáticamente equipo de play-off de ascenso, aunque sería muy complicado a estas alturas de la película que el Vetusta no ascienda directo a Segunda Federación.

Por su parte, el Femenino lidera la clasificación de Segunda Federación, aunque no de manera tan holgada como sus compañeros del filial. La dificultad de la categoría, además, es que solo las primeras a final de campaña ascienden de manera directa, y las segundas, tienen que jugarse las habichuelas un play-off bastante duro. Sin embargo, las jugadoras de Andrea Suárez llevan camino de pelear por la promoción directa, y ahora mismo son primeras de su grupo a falta de seis partidos para el final de temporada. Las persigue el Europa, con las que están empatadas a 50 puntos, y filial del Athletic de Bilbao, con un punto menos. La pelea por el ascenso a Primera Federación, categoría de plata del fútbol femenino español, promete hasta el final, y el Oviedo lleva buen camino de conseguir la promoción. Esta hipotética triple corona ya la logró el Granada en la temporada 2022/23, cuando su primer equipo ascendió a Primera, el filial hizo lo propio a Primera Federación, precisamente ante el AVilés Industrial, y el femenino promocionó a Liga F.

El posible ascenso del femenino, junto al del Vetusta y al que podría llegar a conseguir el primer equipo, da sensaciones de que el proyecto funciona.

