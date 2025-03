"Las expectativas son altas pero debemos disfrutar del camino, es la única manera de llegar a buen puerto"

El fútbol ha evolucionado a un ritmo vertiginoso en los últimos años, y con él, la figura del futbolista. Ya no es solo un deportista que brilla sobre el césped, sino también una marca, un influencer y, en ocasiones, un activista. Las exigencias físicas y tácticas han crecido, pero también las responsabilidades fuera del campo: redes sociales y una exposición mediática constante transforma su día a día. De todo ello se intenta abstraer (de hecho, se ha desinstalado del móvil las redes sociales) Jaime Seoane (Madrid, 1997), figura clave en los planes del Real Oviedo y un gran apasionado de las labores sociales. El madrileño es un tipo cauto, conciso en sus respuestas, pero da la impresión de albergar un gran mundo interior.

-Lleva aquí un tiempo. ¿Se siente en casa?

-Sí, yo siempre he dicho que me encanta la ciudad. Oviedo es espectacular para vivir con la familia, para estar tranquilo, para disfrutar de todas las cosas que te aporta, la naturaleza, la comida, tienes el mar relativamente cerca también… La verdad es que aquí estamos muy felices.

-¿Qué suele hacer para desconectar de tanto fútbol?

-Sobre todo estar con mi hijo, con mi mujer, con la perra. Suelo ir a algún pueblo a visitarlo, estar tranquilo dando un paseo, simplemente estar con ellos me sirve para desconectar.

-Se habla mucho hoy en día de la imagen del futbolista moderno. Perfiles con más sensibilidad y más intereses fuera del mundo del fútbol. ¿Se ve en ese encuadre?

-Igual sí, yo creo que ante todo somos personas que ahora tenemos la suerte de vivir del fútbol y acaparamos mucha atención de todo el mundo, pero hay que ser conscientes de que el fútbol no es para siempre, que tarde o temprano acabará para todos y volveremos a la vida normal. Entonces, yo creo que tenemos que ser conscientes de que somos personas normales igual que todo el mundo y tener los pies en el suelo, la verdad.

-Usted fue padre bastante joven. Supongo que hay que tener la cabeza bien amueblada para compaginarlo todo.

-Creo que lo llevamos bastante bien porque tanto a mi pareja como a mí nos gustan mucho los niños, entonces lo disfrutamos bastante. Además, con toda la facilidad que tiene esta ciudad de estar tranquilo, de tener tantos parques… Creo que mi hijo tiene la capacidad de ser muy feliz aquí, entonces para mí es lo más importante eso. La verdad es que intento pasar el máximo tiempo posible con la familia, me gusta mucho jugar con el peque y la verdad, mi rutina es muy tranquila.

-A nivel mental, ¿pasa factura ser futbolista? No es muy amigo de las redes sociales.

-Sí, ahora mismo ya ni tengo porque creo que no me sumaban nada, entonces decidí no tenerlas para también así poder dedicar el máximo tiempo posible a las cosas importantes, que en este caso es mi familia y eso. Al final creo que las redes sociales nos apartan un poco de las personas que tenemos alrededor, a veces nos evadimos ahí y pasamos mucho tiempo con el móvil, entonces era una manera de obligarme a pasar el menor tiempo posible pegado a la pantalla y dedicarle la máxima atención posible a lo más importante.

-¿Pasan factura las críticas externas?

-Sí, yo creo que eso es algo por lo que todo jugador en algún momento sufre, es parte de nuestro trabajo. A veces las tienes que escuchar, pero como digo, forma parte de nuestro trabajo y tenemos que saber adaptarnos y abstraernos lo máximo posible.

-¿Y cómo se abstraen? Imagino que les llegue, aunque no miren las redes.

-Yo me centro en lo mío, intentando mejorar lo máximo posible y dar lo mejor de mí dentro de mis capacidades.

-¿Se ve a largo plazo aquí en el Oviedo?

-Yo creo que sí, creo que este club tiene un proyecto muy bonito y la verdad es que yo tengo una ilusión muy grande puesta en este equipo. Ojalá que pueda estar el máximo tiempo posible.

-Imagino que, si es en Primera, mejor.

-Pues estamos peleando, está claro que hay rivales muy potentes que van a estar peleando con nosotros, pero estamos trabajando muy duro para intentar conseguir el objetivo, que es muy complicado pero a la vez también muy ilusionante.

-Este año hay un mantra que rodea a todo lo que tiene que ver con el club: disfrutar del camino y alejarse de las prisas. Especialmente después de lo que pasó la temporada pasada.

-Sí, yo creo que en parte es normal por el final del año pasado, que generó expectativas altas y el proyecto que se ha hecho para esta temporada. Es normal. Al final, las expectativas son altas y creo que sí que es muy importante intentar disfrutar lo máximo posible del camino porque es la única manera de llegar a buen puerto.

-Llevan buen camino para conseguirlo, pero han sufrido un bache este último mes. ¿Cómo está el vestuario?

-Bueno, sí que es verdad que hemos pasado por un pequeño bache. Los partidos contra el Deportivo de La Coruña y contra el Mirandés se nos escaparon por pequeños detalles y el último partido en casa sacamos un empate contra uno de los rivales más potentes de la categoría. Pero sí, estamos concienciados de que tenemos que seguir mejorando y hacernos más fuertes si cabe para el último tramo de la temporada.

-Pasó un tiempo lesionado, pero regresó rápido a la titularidad. ¿Cómo se ve a nivel personal?

-Bien, ha sido un año complicado en la parte de lesiones, pero ya estoy cogiendo la parte física y estoy trabajando al máximo en lo que yo puedo controlar para intentar dar el máximo nivel posible.

-Supongo que sea complicado verlo desde fuera, estar un tiempo apartado y sufrir desde la grada.

-Sí, siempre dan ganas de volver, pero las lesiones suponen una de las partes de este trabajo, todos los jugadores en algún momento también pasamos por ellas. También tengo que agradecer que no fue tan grave como parecía que podía ser. Ya hemos visto lo que ha pasado con Lemos (rotura del ligamento cruzado anterior), ha tenido la mala suerte de que ha sido la peor de las lesiones posibles, así que solo puedo agradecer y ojalá no vuelva a tener más.

-¿Qué sintió en Ferrol? Desde la grada, todo el mundo se temió lo peor al escucharle gritar, fue un golpe muy duro. ¿Pensó en lo peor?

-Sí, yo pensé que podía ser algo más porque el dolor era bastante grande. Luego, realizando las pruebas que te hacen con ese tipo de lesiones, parecía que no era la peor de las posibilidades, pero había que esperar a las pruebas, así que esa incertidumbre es complicada porque te puede cambiar mucho el futuro.

-¿Cómo se ve este año dentro del equipo de Javi Calleja?

-Bien, adaptándome a lo que me pide el entrenador, siempre preparado para lo que me toque.

-¿Se respira un buen clima en el vestuario?

- Sí, creo que hay buena gente.

-¿Con qué dos o tres compañeros se quedará cuando se marche de Oviedo? Si es que se va algún día…

-Con Sebas (Moyano) y con Oier (Luengo).

-¿Por qué?

-Ya desde el año pasado hice muy buena relación con ellos y he podido conocerlos más por todo el tiempo que paso con ellos, algo muy importante para mí.

-Al tener su profesión, están muy aislados del resto del mundo. Imagino que sean un gran apoyo entre ustedes fuera de los terrenos de juego.

-Sí, es verdad, al final muchas veces solo compartimos el tiempo entre nosotros porque vivimos un poco aislados. Siempre he intentado compartir mi vida con personas que no tengan que ver con el fútbol para intentar desconectar un poco de todo, en la medida de lo posible. Al final, entre nosotros lo normal es que hablemos de temas de fútbol porque es lo que nos une. Pero sí, somos un gran apoyo porque tenemos la capacidad de entendernos.

-Si les hiciese la misma pregunta a ellos, ¿dirían su nombre?

-(Lo piensa). Yo creo que Sebas sí y Oier… Puede ser que también, no lo sé (risas).

-Se dice que siempre levanta la mano a la hora de presentarse voluntario para ir de visita a un centro penitenciario o de menores.

-Es algo que siempre me ha gustado. Es más, yo cuando acabo el bachillerato me meto a estudiar trabajo social porque es una de las cosas que me gusta, me llena. Siempre me he visto atraído por las labores sociales. Me gusta apoyar o ayudar a personas que lo necesiten en proyectos de voluntariado o cosas así. Es algo que siempre me ha llamado y que me gusta hacer cuando tengo tiempo. Sí que es verdad que ahora con el tema del niño y todo tengo menos tiempo, pero siempre intento buscar un hueco.

-Quizá esa sea una de las cosas que le englobe dentro de ese «futbolista del siglo XXI», tiene intereses extradeportivos.

-Bueno, yo creo que todos tenemos nuestras inquietudes. A Oier (Luengo), por ejemplo, le gusta cocinar. A Sebas (Moyano) le gusta mucho el manga (comics japoneses). A lo mejor a mí lo que más me puede gustar es eso. También me gusta pasar tiempo con los niños. Yo creo que cada uno tiene sus inquietudes y esa es una de las mías, pero no es ni mejor ni peor que otras.

-Fuera de maniqueísmos, da la impresión de que el mundo del fútbol ha evolucionado mucho.

-Puede ser. No sé cómo era el jugador de antes. Yo creo que también muchos de los futbolistas que se preparaban fuera de los campos.

-Quizá antes no era relevante, o no interesaba.

-Eso es. Quizá no se contaba tanto antes. Puede ser que ahora esté habiendo muchos jugadores que han dado voz a que el futbolista también tiene la capacidad de poder hacer muchas cosas. Es algo muy importante porque hay vida más allá del fútbol.

-¿Le gustaría, cuando se acabe el fútbol, dedicarse de lleno a las labores sociales?

-La verdad es que no tengo ni idea. Espero que me queden bastante más años de fútbol y cuando ya llegue a su fin, entonces lo pensaré. Estoy abierto a todo.

-Para terminar, un poco de presión. Toca Granada, una plaza complicada.

-Será un partido muy complicado. Tienen una plantilla súper competitiva, con jugadores experimentados en segunda e incluso muchos en Primera División. En un campo complicado, entonces va a ser una prueba grande para dar un paso adelante.

