Nacho Vidal se reivindica como defensa: "Prefiero dejar la portería a cero que marcar un gol"

Nacho Vidal es uno de los jugadores más destacados desde su llegada. El lateral derecho valenciano ha pegado un vuelco en el estilo de juego del Oviedo y por ello, fue galardonado como el mejor jugador del mes de febrero. De ello habló en la sala de prensa de El Requexón.

Un mal mes de resultados. "Somos conscientes de la dificultad que tiene esta competición. Las derrotas han sido por la mínima y podíamos no haber perdido ninguno de los dos partidos, pero el fútbol se define en pequeños detalles. El día del Dépor si metes la de Alemao hablas de otra cosa. No hay que dramatizar. El equipo entrena muy bien".

El partido ante el Elche. "Nos costó arrancar. Les respetamos demasiado al principio y a raiz del gol fuimos a buscarles mñas arriba. Cuando no tienes balón, estás incómodo. Cuando robas te cuesta un poco más, pero estamos preparados para ir a buscar a cualquier rival".

El choque ante el Granada. "Es un partido super complicado. Quizá no están en su mejor momento. Pero sabemos que es un equipo super peligroso y con gradísimos jugadores".

¿Te gusta Oviedo? "Percibo mucha ilusión. Al final entiendo que es mucho tiempo sin estar en la máxima categoría y eso te puede generar ansiedad. El mensaje que quiero mandar es el de estar tranquilos. Queda mucho por delante. No nos tiene que cegar ese exceso de ilusión".

Carrilero o lateral puro. "Estoy acostumbrado a jugar por toda la banda. El míster me pidió desde el primer día esa faceta ofensiva. Me fastidia mucho no mantener la portería a cero. Prefiero eso a hacer un gol. Aún así me siento cómodo ayudando al equipo en la faceta ofensiva".

La recta final. "No tenemos que fijarnos en las posiciones ahora mismo, si no en lo que va a ocurrir en el fin de semana. Si empezamos a hacer cálculos no nos va a beneficiar. Vamos a tener opciones y vamos a depender de nosotros mismos. De cara a la recta final creo que a todos los equipos les cuesta sumar. Va a seguir estando igualado. Al final tienes menos oportunidades porque se va cortando todo, pero no queremos fijarnos en eso. Tenemos que ganar cada partido".